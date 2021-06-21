На состязания Олимпиады будут допускать не более 10 тысяч зрителей

Олимпийские игры в Токио в июле и августе нынешнего года пройдут со зрителями на трибунах, однако их число будет ограничено. Решение об этом приняли организаторы по итогам переговоров с участием властей Японии и Токио и Международного олимпийского комитета.

Решение, принятое на фоне очередного роста числа случаев COVID-19 в Японии, стало компромиссом. Рассматривалась и возможность проведения Игр вообще без зрителей.

На каждое из состязаний будут допускать не более 10 тысяч зрителей с тем, чтобы трибуны не были заполнены более чем на 50 процентов. От зрителей будет требоваться соблюдение социальной дистанции и других мер предотвращения распространения инфекции. При этом прохождение тестирования обязательным не будет.

Игры смогут посетить только зрители, живущие в Японии. Въезд в страну для зарубежных болельщиков закрыт, а размер спортивных делегаций сокращён.

Глава МОК Томас Бах заявил в понедельник, что уровень вакцинации среди спортсменов и официальных лиц, которые будут жить в Олимпийской деревне, уже сейчас превысил 80 процентов.

Организаторы Игр, которые были перенесены с прошлого года и официально считаются Олимпиадой-2020, столкнулись с массовыми протестами. Противники проведения Олимпиады требуют её отменить, ссылаясь на опасности, связанные с эпидемией, и большие расходы, ложащиеся на плечи организаторов.

Власти Японии предупредили, что если распространение коронавируса ускорится, и в Токио придётся вводить чрезвычайное положение, Игры могут пройти без зрителей, или их лимит будет сокращён. Окончательное решение будет принято после 12 июля.