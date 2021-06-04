Большой спорт в эпоху пандемии

Пандемия продолжается, но это не мешает возвращению большого спорта. В Латвии проходит Чемпионат мира по хоккею, через неделю откроется футбольный Чемпионат Европы, а в конце июля - летние Олимпийские игры. Международные турниры эпохи ковида и то, как на них отражается политика обсудят спортивные обозреватели Сергей Микулик и Андрей Кондрашов, а также латвийский журналист Вадим Радионов. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 17:05 по московскому времени.

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