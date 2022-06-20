FINA ужесточила требования к трансгендерным женщинам

Международная федерация плавания (FINA) решила не допускать до женских соревнований транс-женщин, совершивших гендерный переход после 12 лет. О нововведениях рассказывает телеканал CNN.

Согласно новым правилам, трансгендерные женщины смогут участвовать в соревнованиях под эгидой федерации только в том случае, если они совершили трансфеминный переход в возрасте до 12 лет. Решение поддержали 71,5% членов FINA. Изменения вступают в силу с 20 июня 2022 года.

Кроме того, международная федерация плавания намерена ввести соревнования в "открытой категории" для спортсменов, которые по новым правилам не смогут соревноваться ни в мужской, ни в женской категориях. В течение шести месяцев рабочая группа FINА будет искать "наиболее эффективные способы по созданию новой категории".

"Мы должны защищать права спортсменов на участие в соревнованиях, но также нам нужно обеспечить честность состязаний, особенно в женской категории", — сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.