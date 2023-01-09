Финансист Уильям Браудер согласен создать "список Саакашвили" 

Известный международный финансист и инвестор Уильям (Бил) Браудер откликнулся на письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с просьбой спасти ему жизнь. Об этом сообщил адвокат Саакашвили – Шалва Хачапуридзе – на очередном заседании Тбилисского суда об отсрочке наказания и временной отправке экс-президента на лечение в Европейскую клинику.

Как рассказал Хачапуридзе, в своём послании Михаил Саакашвили жаловался, что его "убивают в тюрьме теми же методами, что и Сергея Магнитского" и даже "ещё более изощрённо и публично", поэтому бывший глава Грузии просил Браудера "помочь местным правозащитным группам в создании нового "Списка Магнитского" не дожидаясь летального исхода".

Мать Михаила Саакашвили – профессор Гиули Аласания – заявила журналистам, что Билл Браудер "немедленно включился в дело" и "попросил выслать ему список всех виновных в отравлении Саакашвили, а также его пытках". Браудер обещает передать список виновных западным правительствам, возможно, для введения санкций.

Новость о переписке между Браудером и Саакашвили появилась во время судебного заседания, на котором адвокат Хачапуридзе настаивал на переправке бывшего президента в европейскую больницу для лечения от тяжёлых ментальных и неврологических заболеваний. Американский невропатолог Шахин Эмануэл Лахин, приглашённый стороной защиты, подтвердил на заседании суда, что Саакашвили страдает "нетипичной деменцией" и вылечить столь тяжёлого пациента в Грузии, по его утверждению, невозможно.