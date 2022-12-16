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Грузинские депутаты объявили голодовку в здании парламента

Четверо членов парламента от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" объявили бессрочную голодовку в фойе здания законодательного органа Грузии рядом с залом пленарных заседаний. Они требуют немедленно перевести экс-президента для лечения из столичной больницы Vivamedi в европейскую клинику, передаёт корреспондент Радио Свобода из Тбилиси.

Накануне голодовку объявил и сам бывший президент, но вскоре отказался от неё, сославшись на просьбу членов Европарламента.

Голодающие депутаты объясняют своё решение ещё и тем, что готовы подвергнуть своё здоровье риску вместо Михаила Саакашвили. Среди четырёх голодающих – бывший начальник охраны Саакашвили генерал Тимур Джанашия, а также одна женщина – член парламента от "Единого национального движения" Анна Цитлидзе.

С депутатами, объявившими голодовку, встретился председатель парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили и попросил их избрать любую другую форму протеста, не подвергая своё здоровье опасности. Вместе с тем, Папуашвили подчеркнул, что подобные формы давления на суд недопустимы.

В ближайшее время тбилисский городской суд должен принять решение об отсрочке исполнения наказания для бывшего президента Грузии на год и его отправке в Европу для лечения от ментальных и неврологических заболеваний.

Саакашвили приговорён к шести годам лишения свободы по обвинению в организации избиения спецназом МВД оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили в 2005 году.

Саакашвили категорически отрицает свою причастность к избиению оппозиционера и называет дело сфабрикованным.

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