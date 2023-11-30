Финляндия и Россия расторгли договор о приграничном сотрудничестве

Правительство Финляндии на заседании Госсовета расторгло соглашение о пограничном сотрудничестве с Россией, заключенное в 2012 году. Прекращение сотрудничества инициировала российская сторона, которая еще в конце октября отправила соответствующее уведомление МИДу Финляндии.
Действие соглашения о приграничном сотрудничестве закончится 24 января 2024 года, говорится в сообщении финского правительства. Оно действовало последние 12 лет: согласно договору, Россия и Финляндия совместно занимались социально-экономическим развитием приграничных регионов.
Страны также договаривались создавать условия для туризма, перевозок пассажиров и грузов, в том числе обустраивать погранпункты на границе, и помогать друг другу при возникновении лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также предупреждать о стихийных бедствиях и техногенных авариях.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что Финляндия до 13 декабря закрывает все пункты пересечения на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. По его словам, прием заявлений на предоставление убежища в стране будет открыт только в аэропортах и морских портах.
Для всех остальных останется открыт один погранпереход "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны – "Лотта") в 240 километрах от Мурманска. Остальные будут закрыты как минимум до 23 декабря. Всего их было восемь.
Финляндия также установила двойные заграждения на пунктах пропуска на границе с Россией, чтобы избежать потока нелегальной миграции.
- По словам министра иностранных дел страны, при необходимости Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. По данным МИДа, с начала ноября через границу России с Финляндией приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран, которых российские пограничники пропускают на своих пунктах без предъявления разрешающих пересечение границы документов.
- В начале 2023 года Финляндия начала строительство заградительных сооружений вдоль границы с Россией, опасаясь, что российская сторона может способствовать проникновению через границу мигрантов из третьих стран. Аналогичный миграционный кризис уже имел место в 2021 году, когда тысячи мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока пытались с территории Беларуси попасть в Польшу и далее – в другие страны Евросоюза.
Форум