Финляндия и Россия расторгли договор о приграничном сотрудничестве

Правительство Финляндии на заседании Госсовета расторгло соглашение о пограничном сотрудничестве с Россией, заключенное в 2012 году. Прекращение сотрудничества инициировала российская сторона, которая еще в конце октября отправила соответствующее уведомление МИДу Финляндии.

Действие соглашения о приграничном сотрудничестве закончится 24 января 2024 года, говорится в сообщении финского правительства. Оно действовало последние 12 лет: согласно договору, Россия и Финляндия совместно занимались социально-экономическим развитием приграничных регионов.

Страны также договаривались создавать условия для туризма, перевозок пассажиров и грузов, в том числе обустраивать погранпункты на границе, и помогать друг другу при возникновении лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также предупреждать о стихийных бедствиях и техногенных авариях.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что Финляндия до 13 декабря закрывает все пункты пересечения на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. По его словам, прием заявлений на предоставление убежища в стране будет открыт только в аэропортах и морских портах.

Для всех остальных останется открыт один погранпереход "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны – "Лотта") в 240 километрах от Мурманска. Остальные будут закрыты как минимум до 23 декабря. Всего их было восемь.

Финляндия также установила двойные заграждения на пунктах пропуска на границе с Россией, чтобы избежать потока нелегальной миграции.

По словам министра иностранных дел страны, при необходимости Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. По данным МИДа, с начала ноября через границу России с Финляндией приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран, которых российские пограничники пропускают на своих пунктах без предъявления разрешающих пересечение границы документов.