Финляндия закрывает последний КПП на границе с Россией до 13 декабря

Финляндия закрывает на две недели, до 13 декабря, всю свою границу с Россией - в попытке остановить поток просителей убежища с российской территории, сообщило во вторник правительство скандинавской страны.

Решение вступает в силу в ночь на четверг, 30 ноября, передаёт Yle. Министр внутренних дел Финляндии Мари Ратанен уточнила, что ходатайство о предоставлении убежища можно будет подать только в портах и аэропортах.

Решение не распространяется на железнодорожные перевозки Вайниккалы, а это означает, что грузовые перевозки между Россией и Финляндией продолжают осуществляться.

Как заявил на пресс-конференции премьер-министр Петтери Орпо, власти намерены остановить "организованную активность России по гибридному влиянию на страну". Орпо подчеркнул, что предыдущие закрытия погранпереходов на восточной границе были трудными решениями, и гибридное влияние до сих пор не закончилось.

В Финляндии Россию подозревают в организации непрерывного потока просителей убежища на границе. Москва это отрицает.

По данным финской пограничной службы, в ноябре в Финляндию из России въехали около 900 мигрантов из таких стран как Кения, Марокко, Сомали, Йемен, Сирия, Пакистан. Ранее число таких просителей за сутки зачастую не превышало одного, отмечают сотрудники ведомства.

Решение Хельсинки означает, что между Финляндией и Россией сейчас возможны лишь грузовые перевозки, пишет агентство DPA. Helsingin Sanomat пишет, что принимаемые меры не распространяются на железнодорожный пункт "Вайниккала" - для переправки грузов.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил во вторник, что не считает действия Хельсинки рациональными. "Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане", - приводит слова Грушко "Интерфакс".