200 мигрантов, пытавшихся попасть в Финляндию, останутся в России

200 мигрантов из разных стран, пытавшихся с российской стороны попасть в Финляндию, останутся в России. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, мигранты сами выразили такое желание, и у них есть разрешения на пребывание в стране. Их вывезут автобусами в Санкт-Петербург.

Чибис описал ситуацию, сложившуюся в последние сутки на пограничном переходе "Салла" в Кандалакшском районе Мурманской области. Он заявил, что к вечеру 23 ноября там скопилось около 400 иностранцев, желавших получить убежище в Финляндии, но на вечер пятницы ситуация на границе урегулирована.

Также он добавил, что из тех мигрантов, которые хотели въехать в Финляндию через "Саллу", 58 человек успели это сделать до закрытия КПП. Ещё 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному оставшемуся открытым погранпереходу из России в Финляндию - "Лотта" (с финской стороны - "Райа-Йоосеппи") в Кольском районе, где смогут снова попробовать пересечь границу.

Финские власти приняли решение с 24 ноября закрыть все пограничные переходы с Россией, кроме самого северного "Лотта"-"Райа-Йоосеппи", из-за наплыва просителей убежища из третьих стран, преимущественно Африки и Ближнего Востока. Хельсинки считает, что российские власти потворствуют проезду мигрантов на границу с Финляндией. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен, передаёт Reuters. Кремль эти обвинения отрицает.

На последнем работающем КПП "Лотта"-"Райа-Йоосеппи" в пятницу границу пересекли три человека, попросивших в Финляндии убежища. Однако власти страны не исключают, что желающих в ближайшие дни и недели может стать больше. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что правительство создаст центры временного приёма искателей убежища в городах Йоутсено и Оулу на севере страны - ближайших к "Райа-Йоосеппи".