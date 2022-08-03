Финляндия ограничивает продажу россиянам санкционных товаров

МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать покупателям санкционные товары, если очевидно, что их собираются везти в Россию. Также некоторые товары могут быть изъяты у российских туристов. Об этом сообщила финская телерадиовещательная корпорация YLE. Точных критериев для отказа в покупке не определено, министерство рекомендует продавцам решать вопрос индивидуально, однако продавец вправе попросить паспорт покупателя.

Прежде всего запрет на вывоз в Россию касается товаров двойного назначения, которые можно использовать как в бытовых, так и в военных целях. К ним относятся дроны, гидролокаторы, средства навигации. Финская таможенная служба сообщила YLE, что изымает такие предметы на российско-финской границе независимо от гражданства их перевозчика.

Кроме того, санкционными считаются предметы роскоши: товары стоимостью более 300 евро за штуку, за рядом исключений. В список запрещенных к вывозу в РФ товаров вошли вина, пиво и крепкий алкоголь, парфюмерия и косметика, одежда, обувь и аксессуары, часы, сигары, лошади, икра и трюфели. Помимо этого, в перечне оказались автомобили дороже 50 тыс. евро, бытовая электроника дороже 750 евро, в том числе компьютеры, смартфоны и игровые приставки, а также фотоаппараты стоимостью более 1 тыс. евро.