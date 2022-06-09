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Финляндия намерена отгородиться от России заборами

Граница Финляндии с Россией

Защитные заграждения могут появиться на границе Финляндии с Россией. Об этом сообщила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. 9 июня правительство представило в парламент предложение о внесении поправок в закон о пограничной службе. Ожидается, что поправки вступят в силу как можно скорее.

Помимо строительства заграждений, предполагается увеличить число пограничников, закупить новое оборудование для технического наблюдения и самолёты-разведчики. Финансирование на эти цели было выделено ещё весной. Микконен подчеркнула, что погранслужба должна быть готова отразить в том числе и угрозу "гибридного влияния", когда страна-сосед использует волны миграции из третьих стран в целях политического давления, как это было в 2021 году на белорусско-польской границе.

Поправки будут внесены и в закон об иностранцах. Прошения об убежище в Финляндии будут принимать и обрабатывать сразу на пограничных пропускных пунктах. Это предотвратит миграцию заявителей в пределах Финляндии или дальше в другие страны ЕС. В докладе правительства говорится, что с изменением международной обстановки Финляндия готовится подвергнуться широкомасштабным и сложным видам гибридного влияния как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Протяженность финско-российской сухопутной границы составляет 1271 км, расстояние от границы до столицы Хельсинки - 200 км.

После начала вооруженного вторжения России на территорию Украины прежде нейтральная Финляндия заявила о намерении присоединиться к НАТО. Страна уже подала заявку на членство в организации, но против этого пока возражает Турция.

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