Финляндия приостановила депортацию антивоенной семьи из России

Власти Финляндии приостановили депортацию российских антивоенной семьи Ольги и Никиты Беловых. Об этом сообщили в Антивоенном комитете России.

"Решение о выдворении Ольги и Никиты Беловых удалось временно остановить, сейчас мы продолжаем работать над их дальнейшей защитой", – говорится в заявлении.

Мать и сын Беловы, уехавшие в Финляндию после начала войны в Украине, получили ранее отказ в убежище. Им грозила депортация.

На родине 56-летняя Ольга Белова работала медиком, а сын был инженером на производстве, которое начало выполнять военные заказы. После нападения России а Украину Белов отказался продолжать работу и, по его словам, столкнулся с угрозами и давлением.

Местные СМИ писали, что в Финляндии мать и сын помогали украинским беженцам и сотрудничали с волонтерским гуманитарным центром FinEst. Кроме того, они организовывали информационные пикеты, собирали средства, в том числе на аптечки для ВСУ и другие нужды армии.

Миграционные органы Финляндии посчитали деятельность Беловых по поддержке Украины "маломасштабной" и не представляющей интереса для российских властей. Финские чиновники также пришли к выводу, что деятельность и позиция Беловых не создает "реальной угрозы серьезного нарушения прав человека по возвращении".

Юристы, представляющие интересы российской семьи, отмечали, что сбор финансовой и материальной помощи для украинской армии и беженцев однозначно трактуется в России как уголовное преступление. Правозащитники считают, что в России Беловым могут инкриминировать разные статьи, включая измену родине.

С января по сентябрь 2025 года власти Финляндии депортировали отказали в убежище 90% граждан России – всего 104 гражданам.

В большинстве случаев просители бежали из России от мобилизации. Отказывая им, финские власти утверждали, что в России мобилизация закончена – в решениях ссылались на соответствующие заявления бывшего министра обороны Сергея Шойгу и президента России Владимира Путина.

