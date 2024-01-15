Финские фирмы поставляли России технику, применимую в ВПК

Финские компании, связанные с Москвой, поставляли ей технику и оборудование, используемое военно-промышленным комплексом. Продажи значительно выросли с началом российского вторжения в Украину. К такому выводу пришли журналисты финского телерадиовещателя Yle.

Речь идёт, в частности, об электронных датчиках, синтезаторах частот, дизельных двигателях, деталях трансмиссий, топливных насосах, оптических устройствах и вольтметрах, подшипниках; видеокамерах, электронных платах и жёстких дисках. Всё это запрещено ввозить в Россию международными санкциями.

Часть аналогичного оборудования использовалась в российской военной техники, которая применяется в Украине. Часть может быть использована в военных исследованиях или разработке, отмечается в материале.

Авторы исследования не называют предприятия и их владельцев. Известно, что речь идёт о небольших фирмах, работающих недалеко от границы с Россией. Они управляются или принадлежат гражданам России. В компаниях, согласившихся поговорить с журналистами, отрицают нарушение санкций.

Часть собеседников отметили, что не имеют возможности проверять биографию покупателей и отмечают сложность соблюдения колоссального списка введённых из-за войны в Украине ограничений.

Как минимум две компании могли знать о своих клиентах, утверждается в материале. На системность указывает тот факт, что одна компания после начала войны открыла филиалы в нескольких странах, которые использовала для доставки товаров в Россию. По меньшей мере против четырёх компаний, обнаруженных журналистами, ведётся уголовное расследование.