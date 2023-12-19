NYT рассказала о торговле санкционной продукцией с Россией через Марокко

Россия получает попавшую под санкции западную электронику через Марокко. Через страну проходят чипы, использующиеся как в промышленности, так и для производства оружия. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Издание получило доступ к переписке российского торгового представительства в Марокко с московским поставщиком электроники "Прософт". В письмах, как утверждается, обсуждается организация таких поставок.

Товары из производственных центров, в том числе Тайваня, перегружаются в порту Танжер-Мед на корабли, следующие в Россию. В одном из писем российские чиновники утверждают, что находятся "на постоянной связи" с директором порта. Они оценили потенциал торговли в 10 миллионов долларов в год. Утверждается, что в порту организовано 20 операторов для оперативной погрузки товаров на суда, следующие в Россию.

В схеме для поставок электроники в обход санкций используется зарегистрированная в Марокко компания Invent Moroc, говорится в расследовании. До российского вторжения в Украину она занималась торговлей металлоломом, следует из текста. Теперь она предлагает покупателям американские процессоры Texas Instruments и Intel и нидерландские NXP, говорится в расследовании.

На сайте компании сказано, что она занимается поставками систем автоматизации для промышленности. Она импортирует их c Коста-Рики, Тайваня, из Малайзии, Китая, Японии и Мексики, следует из торговой статистики.

Пресс-секретарь порта заявила изданию, что Танжер-Мед не может самостоятельно отслеживать следующие через него грузы. "Прософт" и российские чиновники от комментариев отказались. В Invent Moroc журналистам заявили, что не работают с Россией с начала войны в Украине.