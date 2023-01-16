В субботу, 14 января, в Старый Новый год по юлианскому календарю, Россия нанесла очередной масштабный ракетный удар по Украине. В Днепре одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом.

Лара Бенционова

Такой удар был,что нас чуть не выбросило на дорогу с тротуара. А через минуту увидели этот ад. И весь вечер только ждём и надеемся,что спасут всех,кого можно … Никакие проклятия не дойдут до этих гнид.

Александр Рыклин

Ракетный удар по жилым районам Днепра... Понятно, почему в выходной... Чтобы убить побольше людей...

Только ненависть в душе....

Илья Азар

год - новый, а кошмар - старый

Людей продолжали извлекать из-под завалов и в субботу, и в воскресенье. Счёт погибших идёт на десятки, и среди них есть дети.

Аля Хайтина

325

Слева высокий дом.

Справа высокий дом.

Посередине дым.

В горле колючий ком.

Страшно звонить своим.

Надо звонить своим.

Смотришь в экран: с детьми.

Светят сквозь серый дым

Алые фонари.

Трубку возьми, возьми.

Трубку сними, сними.

Трубку бери, бери!

Господи, шестьдесят.

Это почти что сто.

Сколько ещё найдут.

Шторы ещё висят

Столько бездомных штор.

Дунешь - и упадут.

Слева высокий дом.

Справа высокий дом.

Посередине дым.

Люди идут с водой

Люди идут с едой.

Город непобедим.

Глупая дрожь руки.

Тапочки, рюкзаки.

Боже, как тяжело.

Мне говорят: гудки

Мне говорят: гудки

Мне говорят:

Алло!

Михаил Ежов

Многонеуважаемые роzzияне. Это все еще денацификация или уже просто уничтожение украинцев? Или у вас опять не все так однозначно?

"Патриотические" российские телеграм-каналы тут же начали писать, что во взрыве дома виноваты сами украинцы, выдвигая, как обычно, сразу несколько противоречащих друг другу версий.

Юлия Витязева

Скажу ужасную вещь: они ракету над жилым домом в Днепропетровске сбили целенаправленно. Чтоб их опять пожалели и дали не только танки, ПВО и денег, но и титул «Мисс Вселенная» украинке. Я серьезно.

Родион Мирошник

Появилась версия и о целенаправленном подрыве дома в Днепропетровске.



В пользу этой версии говорит и характер разрушения подъезда. Попаданием сверху добиться «складывания» подъезда достаточно сложно, а вот подрывом, самое то.



За то что подрыв имеет постановочный характер говорит и тот факт, что при общем запрете публиковать фото и видео мест прилёта, эти фото появились моментально и очень массово.

Одну из российских версий: что ракета упала на дом, потому что была сбита украинской ПВО, повторил и Алексей Арестович, что вызвало у российский "патриотов" волну восторга, а у украинцев – наоборот.

Украинская армия выступила с опровержением, заявив, что она ракету не сбивала.

Анатолий Несмиян

Относительно вчерашней трагедии в Днепре (Днепропетровске). В силу понятных интересов в России любое попадание обломков или вообще прямые попадания по гражданским объектам называют действием сил ПВО Украины. Дескать, наша высокоточная ракета летела прямиком в форточку склада, а криворукий противник со своим древним поделием промазал, да так удачно, что... далее озвучивается пораженный объект.

Нюанс вот в чем. У ПВО есть критерий успешности работы — это уничтожение ракеты (в общем случае — любой летящей цели) либо отклонение ее от боевого курса. Проще говоря, даже если ракета не уничтожена, а отклонена от своей цели — это уже успех ПВО. Логика здесь, хотя для мирного времени и выглядит крайне негуманно, но с военной точки зрения абсолютно оправдана. Если ракета с ядерной боевой частью летит по центру Москвы, и ее удается отклонить хотя бы километров на 30-40 — это успех. Пускай даже не повезет Балашихе. Все равно количество жертв и разрушений будет несопоставимо с боевым заданием. Идеально — разрушить ракету в воздухе, хотя опять же — сильно не повезет тем, кто окажется на траектории падения обломков. У войны свои понятия о гуманизме.



Почему сбивают ракеты над городами? Потому что для перехвата ракет за пределами городов нужно иметь сплошные районы ПВО-ПРО, на что неспособна ни одна страна в мире — слишком большой ресурс требуется потратить на строительство таких районов и их эксплуатацию. Настолько большой, что это теряет смысл. Кстати, поэтому США и СССР договорились между собой в свое время о создании только одного такого сплошного района на своих территориях — устраивать гонку ПВО-ПРО на экстенсивном поле не рискнули даже они. Основной упор был сделан на интенсификации технологий перехвата. Украина — страна третьего мира, ее возможностей недостаточно даже для создания очаговых и точечных перехватов, уже поэтому злорадство по отношению к возможностям ее ПВО мне не совсем понятно. Россия — точно такая же страна третьего мира, и как было выяснено опытным путем, не способна защитить от нападения даже стратегические аэродромы носителей ядерных зарядов. Так что здесь ситуация вполне сопоставима. Думаю, что при реальном воздушном нападении наша ПВО будет точно так же и пропускать, и лупить куда ни попадя.



Сама история с перехватом ракет очень сложна. Противоракета гораздо сложнее ракеты, во всяком случае, точно более высокотехнологична. Всё упирается в обычную физику. Даже при дозвуковых скоростях ракеты противоракета должна создать на ее траектории осколочное поле с энергиями около 20 МДж на стерадиан. Для сверхзвуковых скоростей эта энергия должна достигать 25-30 МДж на стерадиан, а при гиперзвуковых скоростях — вообще порядка 50 МДж. Это справочные цифры, они, понятно, нуждаются в разъяснениях, но и без них могу сказать — это очень много. Настолько много, что возникает предел возможностей современных технологий: противоракета должна не просто догнать или пересечься курсом с ракетой, но еще и произвести подрыв боевой части как можно ближе к ней (чтобы сохранить энергию осколков), причем не просто подрыв как обычный «бабах», а строго в нужном направлении, фокусируя осколочное поле на цели. При имеющихся скоростях ракеты и противоракеты задача очевидно имеет предел возможностей и сложности. Снайпер, стреляющий с километра в «Сапсан», идущий на скорости в 250 км и точно попадающий в намеченную жертву одной пулей — вот примерный аналог стоящей задачи. Поэтому вчера руководитель украинских сил ПВО сообщил, что ни одной российской ракеты того класса, который попал вчера в жилой дом, за все время конфликта сбить не удалось. Это, как можно понять, был ответ Арестовичу, заявившему, что ракета попала в дом после того, как ее сбила ПВО. В данном случае я на стороне аргументов физики и командующего ПВО Украины.



В реальности, скорее всего, повторилась история с Кременчугом, где аналогичная ракета, предназначенная для поражения авианосцев, применялась не по характерной для себя цели. Ее система наведения наводится на самый крупный объект. Против авианосцев такой подход оправдан, а вот для стрельбы по плотной застройке — точно нет.

Вскоре Арестович опубликовал пост с извинениями, сославшись на то, что вёл эфир уставшим. А потом эти извинения стёр и написал, что никогда не утверждал, что ракета точно была сбита ПВО.

- Я отозвал извинения.



Спасибо добрым людям, разбудили и порекомендовали прослушать мое же сообщение в эфире у Фейгина.



Смотрите с 03:55 по 04:05.



Я четко говорю дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».



Т.е. будучи даже радикально уставшим, оговорки - что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь - версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь.



Зато товарищи, стремительно теряющие человеческий облик (судя по тому, что они несут), вместе с московскими товарищами радостно понесли:



- Арестович однозначно сказал про ракету ПВО!..

В любом случае все, включая даже "патриотов", соглашаются, что ПВО или нет, причиной трагедии является то, что Россия обстреливает ракетами украинские города, чтобы загнать украинцев в каменный век.

Алекс Паркер

Хохлам простой совет. Не хотите иметь взорванные многоэтажки - перестаньте работать ПВО над своими городами. Мы аккуратно уничтожим вашу инфраструктуру террора и вы сможете нормально дальше жить в своих панельках без света, воды и тепла. Иначе, вы все равно будете жить без света, воды и тепла, но в лучшем случае на улице в палатках ибо многоэтажки будут уничтожены вашими средствами ПВО, а инфраструктура все равно будет рано или поздно выбита, ведь как показала практика - рассказы Арестовича про закончившиеся ракеты являются сказками.

Людмила Брозгаль

Виновата Россия. Чья бы ракета не сбила и кто бы что не говорил. Не пришла бы к нам с войной Россия, не было бы таких трагедий. Всё зарубежные СМИ обвиняют вместе с нами Россию, так как она виновата в гибили украинцев, из-за вторжения на территорию Украины.

Алексей Арестович

Никто не поверит российским СМИ в их «…попытке перенести вину на Украину» потому, что разумные люди умеют прочитывать причинно-следственные связи.

Тем более, такие несложные.



Никто не обвинит Украину.



Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан.



Вина РФ однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена.



Все прекрасно понимают - не было бы российского удара, не было бы трагедии - вне зависимости от конкретного механизма ее наступления.

Александр Коляндр

ДНЕПР. Не чужой город - мои дед и отец там родились. Прадед имел там место в синагоге, часть магазина. Я проводил в днепре каждое лето почти в детстве, помню деда, по дороге мимо музея со скифсктми бабами, рассказывавшего о пиратах и проверявшего, как я выучил таблицу умножения. Солнечный летний день. Я ем вафельный стаканчик без мороженого, потому что мне нельзя холодного...

Ненавижу. И тех, кто запускает, и тех, кто приказывает, и тех, кто рассказывает, что это Украина сама себя взрывает, и тех, кто это повторяет, веря или не верят.

И выход только один - больше ПВО, больше танков, больше помощи украинцам и украинской армии.

Глядя на фотографии разрушенного дома в Днепропетровске, многие вспоминают о взрывах домов на Каширке в Москве в 1999 году.

Дмитрий Колезев

Знаете, фотографии так напоминают взрывы домов в Москве в 1999 году. Тогда Путин на этой волне пришел к власти, чтобы "бороться с террором". А за 23 года он сам стал главным террористом на планете. Террористом с ядерными ракетами.

Сергей Медведев

Каширка, 1999. Днепр, 2023

Фирменный почерк Путина: взрывать жилые дома, убивать людей целыми подъездами.

Ксения Ларина

Этот человек пришел к власти по трупам и весь его путь усеян трупами мирных граждан.

Взорвать жилые дома со спящими людьми ради завтрашней победоносной войны - это его стиль, его почерк. Как почерк маньяка убийцы.

Взрывы домов в Москве на Каширке и на Гурьянова, вторая чеченская, Курск, Дубровка, Беслан…

Его стратегия - убивать.

Убивать и своих, и чужих - нет никакой разницы. Убивать.

Блогеры надеются, что это преступление не сойдёт с рук, но расходятся в том, кому: Путину или России.

Лидия Невзорова

Днепр. То, что россия- омерзительное чудовище- понятно. Но почему, почему «запад» не поможет, наконец, окончательно решить вопрос с путиным.

Как можно это видеть и бездействовать. Что еще должен сделать путин чтобы запад «проснулся»? Невыносимо. Но Украина вынесет все.

Дмитрий Гудков

Сегодня террорист снова нанес удар по Украине. В Днепре ракета уничтожила целый пролет жилого дома. Десятки раненых. Убитые.

А что террорист когда-то назывался президентом – кому какая разница.

Террористов рано или поздно уничтожают.

И если это можно сделать танками и дальнобойными ракетами – они будут. Думаю, теперь на встрече в Рамштайне сомневающихся не останется.

Сергей Тальк

Надеюсь, украинская оборонная промышленность совместно с поляками и другими соседями всё же разработает дальнобойную ракету. Чтобы после обстрела любого украинского города в Москве появлялся точно такой же дом, как сегодня в Днепре. Тогда эта война закончится мгновенно! Потому что по-другому рoccияне не понимают.

Александр Морозов

14 января - день очередного военного преступления российских войск. Более 60 раненых и 12 погибших (предварительные цифры), российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Весь мир сегодня видит кадры последствий этого удара, и каждый это может примерить на себя и свою жизнь. Я вижу людей, которые говорят, что нужен мир. Да, он, конечно, нужен. Но как же может быть мир как компромисс с теми, кто все это делает? Мир возможен только с тем российским обществом, которое в состоянии само наказать этих военных преступников. В противном случае это будет не "мир", а компромисс с откровенным злом, которое останется не блокированной угрозой. Это будет "победившее зло", торжество лжи. Это - невозможно.

Фарида Курбангалеева

Из-под завалов жилого дома в Днепре, по которому сегодня ударила российская ракета, слышны крики людей, просящих о помощи. Суббота, многие семьи были дома, погибших и раненых будет много.

В начале вторжения у меня случилась перебранка в инстаграме с бывшими коллегами из Казани. Бывшими - потому что журналистами я назвать их не могу. Собкор ВГТРК в Татарстане и пропагандистка республиканского «СМИ» доказывали мне, что война - это правильно, что украинцы сами запускают по себе ракеты и сами себя убивали и насиловали в Буче.



Тогда я предложила им, когда кончится война, поехать на экскурсию в Бучу - специальную, для обезумевших сотрудников российской пропаганды. Примерно такую же, как для жителей нацисткой Германии, когда их водили в концлагеря. И пообещала позаботиться о том, чтобы для них обязательно зарезервировали место в автобусе. Пропагандистов корежило, как бесноватых при процедуре экзорцизма.



Сейчас я думаю, что экскурсия должна быть многосоставной. Кроме Бучи, там будут разбомбленные дома Днепра, Киева и Винницы, пыточные Херсона и Харьковской области, места массовых захоронений Мариуполя, тюрьмы Крыма, где содержатся похищенные украинцы, и многое другое, куда ступала нога, дотягивалась рука и долетала ракета государства-террориста.



И правильно подсказывают украинцы: потом в стройотряд, восстанавливать разрушенное.