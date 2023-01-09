"Стандартный конец всех диктаторов". Блогеры об одиночестве Путина

В ночь на 7 января Путин, как и в предыдущие годы, посетил церковь. Но, в отличие от предыдущих лет, на этот раз он был в церкви один: других верующих на рождественскую службу в Благовещенском соборе Кремля в этом году, судя по репортажам российских СМИ, не пустили. На фото и видео не было даже привычных лиц предполагаемых сотрудников ФСО, сопровождавших Путина ранее.

Михаил Шевелев

Если тенденция сохранится, то следующим номером нам покажут хоккей в полном одиночестве.

Это уже второе Рождество, которое Путин встречает в одиночестве. Правда, год назад это был не кремлёвский собор, а домовая церковь президентской резиденции в Ново-Огарёве.

Василина Орлова

Бункереныш один в Благовещенском соборе Кремля справляет Рождество.

Уже и без тусовки фсошников, кроме, конечно, священника, если он не хромокей-голограмма.



И сам уже как тень уходящей эпохи, шныряет по Кремлю туда-сюда, тень, поверившая в свою незаменимость.



Столько горя, глупец, принес.

Василий Аленин

Заблудившись в дебрях одиночества своей необъятной власти, он потерял путеводную нить.

Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества

Страна была еще достаточно живой, чтобы он не чувствовал себя в безопасности даже в собственном кабинете

Габриэль Гарсиа Маркес. Осень патриарха

Шёл мелкий, докучливый дождь. Полковник был бы не прочь завернуться в шерстяное одеяло и снова улечься в гамак. Но надтреснутая бронза колоколов настойчиво напоминала о похоронах.

Габриэль Гарсиа Маркес. Полковнику никто не пишет

Владимир Путин встретил Рождество (по юлианскому календарю) в Благовещенском соборе Московского Кремля. Один.

Вся "народная любовь" и "поддержка СВО" в одном кадре.

Некоторые комментаторы даже решили, что Путин вообще не посещал рождественскую службу.

Галина Юзефович

Какие страшные фотографии Путина с Рождественской службы. Сразу и "Сто лет одиночества", и "Осень патриарха". Бесконечно одинокий, старый человек, в котором не осталось почти ничего человеческого. Мёртвая бесплотная тень, из-за последнего порога скорбящая о живых, которых ему, как он убежден, придётся убить ради ещё не родившихся.

Алхас Абгаджава

Я еще могу понять проведение индивидуальной службы в Рождество для одного человека, когда он может себе такое позволить. С трудом, но могу.

Не могу понять, зачем это показывать людям. Вот для чего?

У "патриотов" есть ответ на этот вопрос.

Марат Баширов

Конечно Рождество Президент Путин встретил не один (точно была охрана и наверняка семья), хотя на фото мы видим его в одиночестве со священником Благовещенского Собора Московского Кремля. Много символов и смыслов.

…

За все несёт ответственность только он и только от него зависит, как оно будет дальше.

…

Президент Путин уже вошёл в историю, начав процесс рождения нового мироустройства, но груз этого решения тяжёл и запустить процесс - не значит удержать его.

…

Будет ли он улыбаться в следующую ночь Рождества или опять один погрузится в мысли?

…

Кого из власти мы увидим рядом с ним через год в 2024-м? Сегодня он обнулил своим одиночеством всех. Это явный знак для старой команды - пришло время.

…

И, конечно, белый свитер, как символ веры, что все будет хорошо, но за это придётся заплатить немалую цену.



"Либералы" видят это иначе, хотя с "придётся заплатить немалую цену" согласны и они.

Альфред Кох

Отстрелявшись с утра по Херсону и Краматорску, российская армия объявила “рождественское перемирие”. Эта лицемерная игра в религиозность заставила меня вспомнить Писание:



“Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.” (Матф. 23:27-28).



“Полный нечистот окрашенный гроб” по имени Владимир Путин сегодня явился Благовещенский собор Кремля на организованную лично для него рождественскую службу. Всех людей оттуда, разумеется, заблаговременно удалили, а собор тщательно проверили на предмет минирования или еще чего-нибудь, что могло бы угрожать этому фарисею.



Эта облетевшая весь мир картинка, на которой одинокий человек стоит в пустом соборе - она квинтэссенция путинизма. Он хочет управлять людьми, которых боится. Он хочет бесконечно властвовать над теми, про которых он знает, что они хотят его смерти.



Даже параноик Иван Грозный, который подозревал всех в желании его убить, и тот не боялся приходить в храмы, полные людей. В разгар опричнины, когда он ежедневно казнил сотни и тысячи людей и кровь по всей Руси лилась рекой, он тем не менее приходил в кремлевские храмы во время службы и тщетно искал благословения у святого митрополита Филиппа (Колычева).



Так чего же боится этот маленький, сухонький старичок? Почему в последнее время он такой грустный? Зачем он приходит в храм, если боится своих братьев по вере? Ведь храм - для всех. В храм приходят для совместной молитвы, а иначе зачем он? Если ты боишься - молись дома.



Не бывает храмов для одного человека. Это нонсенс. Один в храме - только Бог. Вечный Бог, Создатель всего сущего… Для него, а не для тебя, Вова, строятся храмы. Эти храмы построены не тебе, а Ему. Тебя обманули, ты - не Он. Хотя бы потому, что ты смертен. Хотя бы потому, что ты не можешь оживить тех, кого убил. Хотя бы потому, что ты не умеешь ничего создавать.



Господь дал нам заповеди. Мы как можем, так их и исполняем. Наверное, мы плохие христиане, слабые, грешим много. Но мы хотя бы понимаем, где мы делаем добро, а где - зло.



Но Господь наказал тебя, Вова. Он не дал тебе даже этого: ты не умеешь отличить добро от зла. Ты не видишь разницы. Ты думаешь, что все, что хорошо для тебя - это добро, а что плохо для тебя - это зло. А это не так. Все “немножко” по-другому. Но объяснить тебе это уже невозможно.



Ты все время врешь и уверен, что и дальше будешь врать так же безнаказанно. А это не так. “Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы” (Лк 8:16-17). Но ты и в это не веришь. И объяснить тебе, что ты заблуждаешься, тоже уже невозможно.



Ты ежесекундно творишь страшное зло, плодишь горе, отнимаешь человеческие жизни, которые не ты давал, а тебе и горя мало: ты являешься в храм Божий и молишься в одиночестве, в радостный праздник Рождества Иисуса Христа. Убийца отмечает праздник рождения… Один-одинешенек. Потому, что боится умереть.



А чего ты так боишься, Вова? Вот твой поп Гундяев говорит, что это не страшно. Что это раз плюнуть, “за други своя”, чего бы не помереть-то? Тем более, ты уверен, что попадешь в рай? С чего бы это такой страх, а?

Ксения Лутченко

Эта картинка из Благовещенского собора - новое слово в отношениях РПЦ и Путинского государства. Для президента одного служат литургию.

Литургия по определению "общее дело", это общественное богослужение. Превращение её в частную требу - это вмешательство в самую суть христианского учения, а не просто в "дела РПЦ".

Вот где оскорбление чувств и богохульство - литургия для одного. Не потому что больше никто не пришёл, а потому, что он так "заказал". И его обслужили!

Пишут, что Благовещенский собор - домовый храм русских царей. Я сейчас не буду искать, бывало ли в XVI-XVII веке и далее в Российской империи, чтобы цари и императоры на литургию в один из главных праздников приходили в домовые храмы. Но даже если говорить о повседневных богослужениях, на них собиралась семья, ближний круг, придворные, бояре.

А тут абсолютная пустота. Литургия отсутствия, прости Господи.

Что это за литургия? В Рождество! В самый "детский" семейный праздник? Тут, конечно, хромакей бы не помог окружить детишками в платочках.

С тем, что одиночество Путина символизирует новые отношения церкви и государства и даже Грозный не ходил в храм один, согласны не все. Некоторые указывают, что Путин возрождает старую традицию.

Владислав Горин

Страшное, если вдуматься, видение: Путин на рождественской службе в Благовещенском соборе Кремля (ассоциирующемся, кроме прочего, с Иваном Грозным).



Стоит у алтаря одинокий царь, сам не верит священнику растоптанной им церкви — может быть уверен даже, что у него-то точно с Богом особая связь (точнее: спецсвязь). Ливонская война проиграна. Страна на пороге смуты. И та переступит порог, как только царь отойдёт.

Анатолий Несмиян

Одиночество - сволочь…

Стандартный конец всех диктаторов. Когда ни ты никому, ни тебе никто не нужен. И все ждут только одного известия.

Валерий Назаров

Нет во мне сейчас злорадства, но и жалости к ВВП тоже нет. И к нам ко всем, доведшим себя до этого вот, а страну до пути в конце которого темнота, тоже жалости нет. Это не ВВП в храме один, испуганный и потерянный. Это все мы сейчас такие. даже те, кто туп настолько , что не понимает куда он пришел и куда привел своих детей.

Андрей Десницкий

С Рождеством!

Я хочу пожелать всем нам, чтобы никогда и никакой праздник нам не пришлось встречать в камере одиночного заключения - как тот диктатор, что превратил в нее один из главных соборов своей державы, как до этого превратил в нее всю свою жизнь.

Сотню миллионов из нас он может по своей прихоти посадить, остальных - убить. Но выйти из этой камеры он уже никогда не сможет.

А мы, разделенные календарями, границами и фронтами, будем встречать этот Праздник: кто в заточении, кто в изгнании, кто под обстрелами, кто в депрессии, кто в слепой ненависти, и все мы - не в том мире, в котором хотелось бы его встретить.

Но не в одиночестве.

Младенец тоже пришел именно в такой мир.

С Рождеством!