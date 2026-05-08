Фицо в Москве заявил о "приближении к концу" войны в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 мая прибыл в Москву. В преддверии Дня победы он возложил венок к Могиле неизвестного солдата.

Польша и страны Балтии не предоставили самолёту Фицо воздушный коридор для полёта в Россию. Полёт был согласован через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

По прибытии Фицо сказал журналистам о своей убеждённости в том, что "мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта", а также отметил, что "основное послание", которое он хочет передать Владимиру Путину, это слово "диалог". "Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", - сказал словацкий премьер, слова которого приводит ТАСС.

На чём основана уверенность Фицо о приближении к концу войны, он не сказал. Всего несколько дней назад на встрече со студентами Фицо говорил, что "не видит перспективы завершения конфликта" в Украине.

4 мая в Ереване словацкий премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него были напряжённые отношения. Обе стороны высоко оценили встречу. Как сообщили в МИД Словакии, Фицо на встрече с российским президентом передаст Владимиру Путину "послание" от Зеленского. По словам государственного секретаря МИД Словакии Растислава Хованца, Фицо также может получить от Путина "ценную информацию" о том, как тот видит возможное завершение войны.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил, что Зеленский и Фицо обсуждали поездку словацкого премьера в Москву. "И в частности премьер Фицо спросил – на что настроена Украина? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения", – сказал Литвин. Из его слов следует, что это и есть "послание" Путину от Зеленского.

Словацкий премьер стал одним из немногих зарубежных лидеров, приехавших в Москву на День победы в этом году. Фицо отмечает, что его визит это дань уважения вкладу советских солдат в победу над нацизмом. Он не будет присутствовать на параде 9 мая. В таком же формате он посещал Москву и в прошлом году.

В Москву 8 мая также прибыли лидеры Беларуси, Казахстана и Узбекистана.