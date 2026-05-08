Зеленский: действия Украины 9 мая будут зависеть от действий России

Украинские военные 9 мая будут действовать в отношении России "зеркально", и их действия будут зависеть от итогов сегодняшнего дня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в преддверии отмечаемого в России 9 мая Дня победы.

"Как и по итогам прошлых суток, по итогам сегодняшних Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизни людей", - отметил Владимир Зеленский.

Минобороны России ранее объявило об одностороннем перемирии с 8 по 10 мая, предупредив при этом, что в случае, если Украина попытается нанести удар по Москве, где планируется военный парад, российские военные нанесут "массированный удар по центру Киева".

Украина не присоединилась к перемирию, в ночь на 8 мая украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Наиболее серьёзные последствия вызвала атака на здание службы контроля воздушного движения в Ростове-на-Дону, из-за которого была нарушена работа 13 аэропортов на юге России. Официально украинские военные не сообщали об этом ударе.

По словам Зеленского, российские военные сами не соблюдают собственное перемирие. Генштаб ВСУ сообщил о 52 попытках российских войск атаковать на фроне в течение дня 8 мая. В то же время, не сообщалось об ударах дронов или ракет по тыловым районам Украины.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение 8 мая силы ПВО сбили три беспилотника, летевшие на Москву, а всего за последние сутки - 40.

Ранее украинский президент отмечал, что в России боятся удара беспилотников по Москве во время парада. Прямо он не говорил, что такой удар планируется. Он "не рекомендовал" представителям иностранных стран посещать Москву. МИД России, в свою очередь, призвал иностранных дипломатов покинуть Киев. Этот призыв был проигнорирован.

В пятницу стало известно, что Москву 9 мая посетят ещё два зарубежных лидера - помимо тех, о ком сообщалось ранее (руководителей Беларуси, Малайзии, Лаоса и Словакии). В Казахстане сообщили, что президент страны Касым-Жомарт Токаев "примет участие в торжественных мероприятиях в Москве" 9 мая, а также встретится с Владимиром Путиным. Также в Москву приедет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Этих лидеров не было в списке, опубликованном Кремлём накануне. Посетят ли они парад на Красной площади, прямо не сообщается.