Флаг Швеции торжественно поднят перед штаб-квартирой НАТО

Флаг Швеции был в понедельник торжественно поднят перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Страна официально присоединилась к Североатлантическому союзу 7 марта.

На церемонии присутствовала расширенная делегация Швеции: помимо премьер-министра Ульфа Кристерссона и членов правительства, туда вошли лидеры шести политических партий, а также принцесса Швеции Виктория.

Открывая церемонию, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал сегодняшний день историческим. "Сейчас критическое время для общей безопасности, - сказал он. Принимая в наши ряды Швецию, мы показываем, что двери НАТО открыты. Каждая нация может выбирать свой путь. Наш путь — демократия и безопасность. Храбрый народ Украины сейчас сражается именно за эти ценности".

Премьер-министр Кристенссен в своей речи заявил, что Швеция "пришла домой, в общий дом". Он подчеркнул, что страна ещё в 1994 году присоединилась к инициативе Partnership for Peace и принимала сотрудничала с НАТО во всех крупных учениях и мероприятиях, а в последние два года активно готовилась присоединиться к союзу. "Жестокое вторжение России в Украину объединило шведов в убеждении, что полноценное членство в НАТО — единственный разумный выбор".

Кристенссен сообщил, что Швеция вдвое увеличивает свой военный бюджет, и с 1 января он соответствует стандартам НАТО, составляя 2% ВВП страны. Она также увеличивает число военнослужащих и наращивает партнёрство армии с гражданской сферой.