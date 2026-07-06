"Флаговтыки". Как российских солдат отправляют на смерть ради фотоотчетов

После того, как Владимир Путин объявил о переходе украинского города Константиновка под контроль российских военных, независимые военные аналитики вновь заговорили о тактике так называемых "флаговтыков". По данным экспертов Института изучений войны, проникновение небольших российских групп для установки флагов и съемки постановочных кадров вновь выдается за свидетельство полного контроля над городом, хотя боевые действия там продолжаются.

Подтвержденные потери российской армии в Украине превысили 225 тысяч человек, хотя реальное количество погибших может быть в полтора-два раза больше. Одним из факторов высоких потерь эксперты считают действия российских командиров, которые рапортуют о взятии того или иного населенного пункта, хотя фактически он не находится под их контролем. Об этом пишут и российские Z-пропагандисты, и независимые наблюдатели, в частности, американский Институт изучения войны. Подобные отчеты на фронте называют "война в кредит". В качестве доказательств в таких случаях служат "флаговтыки": поднятие российского флага, которое снимают на видео для пропаганды и отчетов начальству. Этот термин в последнее время стал широкоупотребимым: его, в частности, используют как официальные представители ВСУ, так и российские аналитики.

Сама операция "флаговтыка" часто оборачивается дополнительными потерями и дезинформацией командования вплоть до главнокомандующего. А это, в свою очередь, приводит к новым неверным военным решениям и новым потерям.

Сибирь.Реалии рассказывают о том, как работает этот механизм дезинформации.

"От дронов невозможно спрятаться"

В ноябре 2024 года российское командование заявило о захвате села Петровка к югу от Покровска в Донбассе. В Петровке до войны проживало меньше 400 человек. В сюжете пропагандистского телеканала "НТВ" говорилось, что село состояло всего из двух улиц, но "противник цеплялся за него всей своей дефицитной артиллерией". Штурмовиков, которые захватили Петровку, позже представили к наградам.

В апреле 2025 года россияне продолжили наступление в направлении Покровска, но к югу от города ВСУ периодически проводили контратаки. 18 апреля группу военных отправили в Петровку, чтобы развернуть российский флаг в центре села. В составе группы был военнослужащий Евгений Киселев из Иркутской области, рассказала Сибирь.Реалиям его родственница Ирина (мы не называем подлинные имена и фамилии наших собеседников из соображений их безопасности – СР).

– Они вышли, насколько я знаю от родственников сослуживцев из их подразделения, с заданием помахать там флагом, – говорит Ирина. – Другие кто-то должны были снять это все на видео (с дрона или просто с телефона – я не знаю). Это такое боевое задание было. Видимо, потом надо было показать начальству, что село под на нашим контролем. Но фактически оно тогда не было под нашим контролем – моего брата стали атаковать дроны сразу же. Большая часть группы была уничтожена. Я не знаю, зачем их командиры так сделали. Возникло ощущение, что специально хотели расправиться со своими же, посылая на такое задание.

44-летний Евгений Киселев сейчас числится пропавшим без вести. Он родом из Биробиджана, большую часть жизни прожил в Иркутске. Был неоднократно судим за мелкие кражи, которые совершал не только в Сибири, но и во время "гастролей" – в Сочи и Москве. Например, однажды украл телефон у знакомой, пока ехал с ней в такси. В полицейских сводках Киселев значился как вор-карманник и даже участник "ОПГ Шаманова" в Иркутске.

В 2023 году, после отступления российских войск из Херсона, ВСУ пересекли Днепр и заняли небольшое село Крынки на восточном берегу. Российской армии удалось вытеснить украинцев из населенного пункта лишь в июле 2024 года – после того, как все здания в селе были разрушены. При этом еще в феврале 2024 года, за полгода до фактического взятия села, в Крынках над бывшим зданием администрации развернули российский флаг. Телеканал "НТВ" также выпустил об этом сюжет.

37-летний военнослужащий из Владимирской области Анатолий Шибаев, которого отправили развернуть флаг, погиб во время этого задания, сообщила председатель районного Комитета семей воинов отечества Светлана Луценко. Похоронили Шибаева лишь спустя полгода – в октябре 2024 года, когда Крынки российские войска уже захватили по-настоящему.

– Его сослуживцы рассказывали родственникам, что отряд Толяна дроны там побили, – рассказывает знакомый Шибаева Игорь. – От дронов не спрятаться. Он на фронт пошел, потому что у него брат мобилизованный, там ранение получил. Глаз повредил сильно. Ну и вторая причина – долги, я думаю. Денег ему не хватало. Хотя меня удивило, что с такой профессией человек оказался на СВО.

Анатолий Шибаев жил в небольшом городе Судогда Владимирской области и работал по редкой для мужчины специальности – он был флористом. В некрологе писали, что Шибаев "много ездил за границу, посещая выставки цветов". В поисках перспектив он переехал в Москву, где устроился сначала в цветочный магазин, затем – в салон декора. При этом денег такая работа, вероятно, приносила недостаточно: Шибаев постоянно брал в долг у микрофинансовых организаций, следует из утечек.

В местном паблике в день похорон сообщалось, что "боевые товарищи Анатолия Шибаева преподнесли корзину цветов на прощальной церемонии в память о друге".

"Ради картинки бросают на убой кого-то"

В мае 2025 года российский провоенный блогер Юрий Подоляка фактически высмеял "кириллический сегмент патриотической блогосферы", которую "буквально взорвало фото выхода солдат группировки "Центр" к границам Днепропетровщины". "Между тем наши парни из 90-й танковой действительно туда вышли и сделали это фото, – пишет Подоляка. – Но к сожалению в рамках не штурмовых действий с задачей закрепиться, а в рамках чисто пиар-акции. На отходе все они к сожалению погибли. Причем такой результат был предсказуемым. И лично я не понимаю, зачем это делать? Хоть убейте не понимаю. Просто взяли и положили несколько человек ради фотографии".

Житель Краснодарского края Александр Анорин, который занимается поисками пропавшего без вести мобилизованного сына, в конце января рассказывал, что после "флаговтыков" в селе Полтавка Запорожской области российские военные несколько месяцев не могут зайти в населенный пункт, чтобы забрать тела погибших сослуживцев. Осенью прошлого года мать военнослужащего Ильи Горькова рассказывала, что командир отправил его группу развернуть флаг в селе, которое контролировали ВСУ. Когда Горьков вернулся с задания (большая часть группы погибла), его хотели отправить на аналогичную вылазку, а после отказа – приковали наручниками к дереву.

– В широком понимании "флаговтыки" встречаются у многих армий мира, – говорит военный эксперт Давид Шарп, – когда нужно захватить какой-то объект, имеющий символическое значение. В военном отношении сама операция большого смысла может не иметь. Но в российских реалиях это несколько другое: иногда что-то не захвачено, однако нужно отчитаться перед начальством. Отчитаться с помощью картинки – пруфа. Командиры пытаются получить эту картинку любой ценой, отправляя подчиненных на убой. Естественно, с точки зрения нормальной армии это не выдерживает никакой критики. Это очковтирательство для начальства и пропаганда. Если мы говорим о российской армии, то ложные доклады о том, что контролируется, а что – нет, встречались еще во время операции в Сирии, – говорит эксперт.

Подсчитать, сколько именно человек погибло в операциях по "флаговтыкам", невозможно. Судя по сообщениям в открытом доступе, речь идет о десятках случаев.

– Тут могут быть разные ситуации, – продолжает Давид Шарп. – Представим, что в прессу сообщили, что Курдюмовка, например, взята, но командование знает, что это не так. Но гораздо хуже вариант, когда высшее начальство не знает, что Курдюмовка на самом деле не взята. В таком случае командир, который сообщил о взятии села, должен захватить его в срочном порядке, иначе его разоблачат. Условно, ему нужно реально захватить село до следующего утра, иначе спустят три шкуры. Но доложить наверх и попросить помощи в рамках какой-то общевойсковой операции он уже не может. Он не может, например, вызвать поддержку артиллерии. Ему приходится брать село силами своего подразделения, условно, своими штурмовиками, а за это бойцы платят кровью. Для личного состава это заканчивается плохо. Ложь собственному командованию, на всех уровнях – причина множества бед и поражений.

"Путин заметно опозорился"

Наиболее ярким и масштабным примером ложного доклада начальству стала операция в Купянске в Харьковской области. 9 октября 2025 года над администрацией города вывесили российский флаг, а через месяц глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии города. 2 декабря Путин публично объявил, что город находится под контролем россиян. А 12 декабря Владимир Зеленский записал видео на въезде в Купянск.

Российские военкоры же в начале 2026 года массово сообщали о том, что Купянск остается за ВСУ: небольшой отряд россиян заблокировали в городской больнице, а затем уничтожили. По мнению военблогеров, помогать попавшим в окружение сослуживцам никто не собирался, поскольку "по отчетам" город уже находился в тылу российской армии. В июне 2026 года большинство OSINT-проектов подтверждают , что украинцы контролируют Купянск, а россияне находятся в нескольких километрах от города.

Вот как эту ситуацию в одном из эфиров описывал Z-блогер и бывший десантник Александр Арутюнов (Razvedos):

"Малая группа на мотоциклах проникла на окраину населенного пункта, забилась в подвал и оттуда доложила по радиостанции, "мы на месте". И такое бывает, что вся эта деревня, где на окраине в подвале сидят два штурмовика, она зарисовывается сразу (на карте) и доклад идет: это наше. Тут, по соседству, заскочили еще в одну деревню – и это наше. И еще по соседству – и это наше. И оказалось, что мы захватили три деревни, а там на три деревни шесть человек (российских военнослужащих). И так мы "захватили" район, десять населенных пунктов, но в этих десяти населенных пунктах мы имеем неполную роту без тяжелого вооружения... сидим и ждем такие же мелкие двойки с той стороны. А с той стороны пришел танк или БТР или четыре БТР. И оказывается, что мы с автоматом не в состоянии воевать с БТР. Так мы можем "захватить" что угодно".

На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин дал понять, что, по его мнению, дела у российской армии на фронте складываются хорошо, а ВСУ теряют "до 40 тысяч в месяц". При этом большинство экспертов сходятся в том, что российские потери значительно выше украинских. Вероятно, украинцы потеряли около 200 тысяч убитыми, тогда как аналогичный показатель у россиян может достигать 500 тысяч, говорится в исследовании Русской службы Би-Би-Си. По словам экспертов, большие потери российской армии объясняются наступательной тактикой россиян, а также нежеланием командиров беречь личный состав.

– Сложно сказать, влияют ли "флаговтыки" и "взятие в кредит" на личное восприятие войны Путиным, – говорит Давид Шарп. – Но иногда складывается впечатление, что российское руководство слишком оптимистично воспринимает картину войны. Мы все слышали его выступление в Петербурге, где он рассуждал о потерях Украины и утверждал, что россияне везде наступают. Взять тот же Купянск: если бы он не был уверен, что Купянск взят, то вряд ли стал бы об этом говорить. Фактически же украинцы почти освободили Купянск, а Путин заметно опозорился. К этому, в том числе, могут приводить и ложные доклады командования – снизу вверх. Но это касается в первую очередь не каких-то отдельных сел, а потерь противника, например, и общей ситуации на фронте. Впрочем, и началась война потому, что Путин слишком оптимистично представлял себе картину.



