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Общество.Сибирь

"Флаговтыки". Как российских солдат отправляют на смерть ради фотоотчетов

Владимир Путин и глава Генштаба Валерий Герасимов
Владимир Путин и глава Генштаба Валерий Герасимов

После того, как Владимир Путин объявил о переходе украинского города Константиновка под контроль российских военных, независимые военные аналитики вновь заговорили о тактике так называемых "флаговтыков". По данным экспертов Института изучений войны, проникновение небольших российских групп для установки флагов и съемки постановочных кадров вновь выдается за свидетельство полного контроля над городом, хотя боевые действия там продолжаются.

Подтвержденные потери российской армии в Украине превысили 225 тысяч человек, хотя реальное количество погибших может быть в полтора-два раза больше. Одним из факторов высоких потерь эксперты считают действия российских командиров, которые рапортуют о взятии того или иного населенного пункта, хотя фактически он не находится под их контролем. Об этом пишут и российские Z-пропагандисты, и независимые наблюдатели, в частности, американский Институт изучения войны. Подобные отчеты на фронте называют "война в кредит". В качестве доказательств в таких случаях служат "флаговтыки": поднятие российского флага, которое снимают на видео для пропаганды и отчетов начальству. Этот термин в последнее время стал широкоупотребимым: его, в частности, используют как официальные представители ВСУ, так и российские аналитики.

Сама операция "флаговтыка" часто оборачивается дополнительными потерями и дезинформацией командования вплоть до главнокомандующего. А это, в свою очередь, приводит к новым неверным военным решениям и новым потерям.

Сибирь.Реалии рассказывают о том, как работает этот механизм дезинформации.

"От дронов невозможно спрятаться"

В ноябре 2024 года российское командование заявило о захвате села Петровка к югу от Покровска в Донбассе. В Петровке до войны проживало меньше 400 человек. В сюжете пропагандистского телеканала "НТВ" говорилось, что село состояло всего из двух улиц, но "противник цеплялся за него всей своей дефицитной артиллерией". Штурмовиков, которые захватили Петровку, позже представили к наградам.

В апреле 2025 года россияне продолжили наступление в направлении Покровска, но к югу от города ВСУ периодически проводили контратаки. 18 апреля группу военных отправили в Петровку, чтобы развернуть российский флаг в центре села. В составе группы был военнослужащий Евгений Киселев из Иркутской области, рассказала Сибирь.Реалиям его родственница Ирина (мы не называем подлинные имена и фамилии наших собеседников из соображений их безопасности – СР).

Евгений Киселев
Евгений Киселев

Они вышли, насколько я знаю от родственников сослуживцев из их подразделения, с заданием помахать там флагом, говорит Ирина. Другие кто-то должны были снять это все на видео (с дрона или просто с телефона я не знаю). Это такое боевое задание было. Видимо, потом надо было показать начальству, что село под на нашим контролем. Но фактически оно тогда не было под нашим контролем моего брата стали атаковать дроны сразу же. Большая часть группы была уничтожена. Я не знаю, зачем их командиры так сделали. Возникло ощущение, что специально хотели расправиться со своими же, посылая на такое задание.

44-летний Евгений Киселев сейчас числится пропавшим без вести. Он родом из Биробиджана, большую часть жизни прожил в Иркутске. Был неоднократно судим за мелкие кражи, которые совершал не только в Сибири, но и во время "гастролей" в Сочи и Москве. Например, однажды украл телефон у знакомой, пока ехал с ней в такси. В полицейских сводках Киселев значился как вор-карманник и даже участник "ОПГ Шаманова" в Иркутске.

Анатолий Шибаев
Анатолий Шибаев

В 2023 году, после отступления российских войск из Херсона, ВСУ пересекли Днепр и заняли небольшое село Крынки на восточном берегу. Российской армии удалось вытеснить украинцев из населенного пункта лишь в июле 2024 года – после того, как все здания в селе были разрушены. При этом еще в феврале 2024 года, за полгода до фактического взятия села, в Крынках над бывшим зданием администрации развернули российский флаг. Телеканал "НТВ" также выпустил об этом сюжет.

37-летний военнослужащий из Владимирской области Анатолий Шибаев, которого отправили развернуть флаг, погиб во время этого задания, сообщила председатель районного Комитета семей воинов отечества Светлана Луценко. Похоронили Шибаева лишь спустя полгода в октябре 2024 года, когда Крынки российские войска уже захватили по-настоящему.

Его сослуживцы рассказывали родственникам, что отряд Толяна дроны там побили, рассказывает знакомый Шибаева Игорь. От дронов не спрятаться. Он на фронт пошел, потому что у него брат мобилизованный, там ранение получил. Глаз повредил сильно. Ну и вторая причина долги, я думаю. Денег ему не хватало. Хотя меня удивило, что с такой профессией человек оказался на СВО.

Анатолий Шибаев жил в небольшом городе Судогда Владимирской области и работал по редкой для мужчины специальности он был флористом. В некрологе писали, что Шибаев "много ездил за границу, посещая выставки цветов". В поисках перспектив он переехал в Москву, где устроился сначала в цветочный магазин, затем в салон декора. При этом денег такая работа, вероятно, приносила недостаточно: Шибаев постоянно брал в долг у микрофинансовых организаций, следует из утечек.

В местном паблике в день похорон сообщалось, что "боевые товарищи Анатолия Шибаева преподнесли корзину цветов на прощальной церемонии в память о друге".

"Ради картинки бросают на убой кого-то"

В мае 2025 года российский провоенный блогер Юрий Подоляка фактически высмеял "кириллический сегмент патриотической блогосферы", которую "буквально взорвало фото выхода солдат группировки "Центр" к границам Днепропетровщины". "Между тем наши парни из 90-й танковой действительно туда вышли и сделали это фото, пишет Подоляка. Но к сожалению в рамках не штурмовых действий с задачей закрепиться, а в рамках чисто пиар-акции. На отходе все они к сожалению погибли. Причем такой результат был предсказуемым. И лично я не понимаю, зачем это делать? Хоть убейте не понимаю. Просто взяли и положили несколько человек ради фотографии".

Житель Краснодарского края Александр Анорин, который занимается поисками пропавшего без вести мобилизованного сына, в конце января рассказывал, что после "флаговтыков" в селе Полтавка Запорожской области российские военные несколько месяцев не могут зайти в населенный пункт, чтобы забрать тела погибших сослуживцев. Осенью прошлого года мать военнослужащего Ильи Горькова рассказывала, что командир отправил его группу развернуть флаг в селе, которое контролировали ВСУ. Когда Горьков вернулся с задания (большая часть группы погибла), его хотели отправить на аналогичную вылазку, а после отказа – приковали наручниками к дереву.

В широком понимании "флаговтыки" встречаются у многих армий мира, говорит военный эксперт Давид Шарп, когда нужно захватить какой-то объект, имеющий символическое значение. В военном отношении сама операция большого смысла может не иметь. Но в российских реалиях это несколько другое: иногда что-то не захвачено, однако нужно отчитаться перед начальством. Отчитаться с помощью картинки пруфа. Командиры пытаются получить эту картинку любой ценой, отправляя подчиненных на убой. Естественно, с точки зрения нормальной армии это не выдерживает никакой критики. Это очковтирательство для начальства и пропаганда. Если мы говорим о российской армии, то ложные доклады о том, что контролируется, а что нет, встречались еще во время операции в Сирии, говорит эксперт.

Подсчитать, сколько именно человек погибло в операциях по "флаговтыкам", невозможно. Судя по сообщениям в открытом доступе, речь идет о десятках случаев.

Давид Шарп, военный эксперт
Давид Шарп, военный эксперт

Тут могут быть разные ситуации, продолжает Давид Шарп. Представим, что в прессу сообщили, что Курдюмовка, например, взята, но командование знает, что это не так. Но гораздо хуже вариант, когда высшее начальство не знает, что Курдюмовка на самом деле не взята. В таком случае командир, который сообщил о взятии села, должен захватить его в срочном порядке, иначе его разоблачат. Условно, ему нужно реально захватить село до следующего утра, иначе спустят три шкуры. Но доложить наверх и попросить помощи в рамках какой-то общевойсковой операции он уже не может. Он не может, например, вызвать поддержку артиллерии. Ему приходится брать село силами своего подразделения, условно, своими штурмовиками, а за это бойцы платят кровью. Для личного состава это заканчивается плохо. Ложь собственному командованию, на всех уровнях причина множества бед и поражений.

"Путин заметно опозорился"

Наиболее ярким и масштабным примером ложного доклада начальству стала операция в Купянске в Харьковской области. 9 октября 2025 года над администрацией города вывесили российский флаг, а через месяц глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном взятии города. 2 декабря Путин публично объявил, что город находится под контролем россиян. А 12 декабря Владимир Зеленский записал видео на въезде в Купянск.

Российские военкоры же в начале 2026 года массово сообщали о том, что Купянск остается за ВСУ: небольшой отряд россиян заблокировали в городской больнице, а затем уничтожили. По мнению военблогеров, помогать попавшим в окружение сослуживцам никто не собирался, поскольку "по отчетам" город уже находился в тылу российской армии. В июне 2026 года большинство OSINT-проектов подтверждают , что украинцы контролируют Купянск, а россияне находятся в нескольких километрах от города.

Вот как эту ситуацию в одном из эфиров описывал Z-блогер и бывший десантник Александр Арутюнов (Razvedos):

"Малая группа на мотоциклах проникла на окраину населенного пункта, забилась в подвал и оттуда доложила по радиостанции, "мы на месте". И такое бывает, что вся эта деревня, где на окраине в подвале сидят два штурмовика, она зарисовывается сразу (на карте) и доклад идет: это наше. Тут, по соседству, заскочили еще в одну деревню и это наше. И еще по соседству и это наше. И оказалось, что мы захватили три деревни, а там на три деревни шесть человек (российских военнослужащих). И так мы "захватили" район, десять населенных пунктов, но в этих десяти населенных пунктах мы имеем неполную роту без тяжелого вооружения... сидим и ждем такие же мелкие двойки с той стороны. А с той стороны пришел танк или БТР или четыре БТР. И оказывается, что мы с автоматом не в состоянии воевать с БТР. Так мы можем "захватить" что угодно".

На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин дал понять, что, по его мнению, дела у российской армии на фронте складываются хорошо, а ВСУ теряют "до 40 тысяч в месяц". При этом большинство экспертов сходятся в том, что российские потери значительно выше украинских. Вероятно, украинцы потеряли около 200 тысяч убитыми, тогда как аналогичный показатель у россиян может достигать 500 тысяч, говорится в исследовании Русской службы Би-Би-Си. По словам экспертов, большие потери российской армии объясняются наступательной тактикой россиян, а также нежеланием командиров беречь личный состав.

Купянск-Узловой, о взятии которого Валерий Герасимов также доложил Путину. Фактически он находится под контролем ВСУ
Купянск-Узловой, о взятии которого Валерий Герасимов также доложил Путину. Фактически он находится под контролем ВСУ

Сложно сказать, влияют ли "флаговтыки" и "взятие в кредит" на личное восприятие войны Путиным, говорит Давид Шарп. Но иногда складывается впечатление, что российское руководство слишком оптимистично воспринимает картину войны. Мы все слышали его выступление в Петербурге, где он рассуждал о потерях Украины и утверждал, что россияне везде наступают. Взять тот же Купянск: если бы он не был уверен, что Купянск взят, то вряд ли стал бы об этом говорить. Фактически же украинцы почти освободили Купянск, а Путин заметно опозорился. К этому, в том числе, могут приводить и ложные доклады командования снизу вверх. Но это касается в первую очередь не каких-то отдельных сел, а потерь противника, например, и общей ситуации на фронте. Впрочем, и началась война потому, что Путин слишком оптимистично представлял себе картину.


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