"Фонд 30 октября" начал поддержку семей политзаключенных в РФ

Фонд поддержки семей политзаключенных создан в России соратниками Владимира Кара-Мурзы, приговорённого к 25 годам колонии. Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на соцсети Кара-Мурзы.

Оппозиционный политик объяснил, что основная миссия "Фонда 30 октября" — финансовая поддержка семей политических узников путинского режима "вне зависимости от их политических взглядов и религиозных убеждений". 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Владимир Кара-Мурза призвал всех неравнодушных людей, у которых есть возможность, делать пожертвования в созданный Фонд. Первый взнос — 90 тысяч евро — внес сам Кара-Мурза. Он перечислил денежную часть правозащитной премии Вацлава Гавела и Премии за мужество, которые были присуждены ему Советом Европы и Фондом Акселя Шпрингера в 2022 году.

"В нынешней России сотни политических заключенных — больше, чем в последние годы советской власти. Все они находятся в заключении без вины и без преступлений — только за то, что их убеждения не совпадают с официальной линией власти. Жертвами государственных репрессий стали и их семьи, дети, оставшиеся не только без близких людей, но и часто без средств к существованию", — заявил Владимир Кара-Мурза.

В правление фонда вошли общественные деятели и правозащитники из России и из-за рубежа. Ожидается, что их список появится на сайте организации. Главой фонда стала Евгения Кара-Мурза, жена осужденного Владимира.

17 апреля Мосгорсуд приговорил политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о распространении фейков" про российскую армию, об осуществлении деятельности "нежелательной" организации и о "государственной измене". Кара-Мурза отказался признать себя виновным.