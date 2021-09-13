Фонд принца Чарльза получил платёж от российского банкира с судимостью

В Шотландии регулятор благотворительных организаций проводит расследование в отношении одного из фондов принца Чарльза из-за пожертвований российского банкира Дмитрия Леуса. Об этом сообщает The Sunday Times.

Газета пишет, что в мае прошлого года россиянин пожертвовал фонду Dumfries House полмиллиона фунтов. Наследник британского престола хотел встретиться с Леусом и поблагодарить его за платёж, но выяснилось, что у банкира есть судимость за отмывание денег. В итоге встреча не состоялась, а деньги были перенаправлены в другой фонд принца Чарльза – Children & the Arts.

CNN сообщает, что деньги банкиру не вернулись. Официальный представитель Леуса также сообщил телеканалу, что деньги предназначались для образовательных целей и бизнесмен не давал согласия на перевод денег другой благотворительной структуре принца Чарльза.

В 2003 году Леус, возглавлявший Русский депозитный банк, был арестован по обвинению в хищении 20 миллионов долларов из Центробанка Туркмении. В марте 2004 года суд приговорил бизнесмена к четырём годам тюрьмы. При этом суд посчитал, что Леус не похищал денег, но использовал свой банк для их отмывания. В 2006 году Леус условно-досрочно освободился. Судимость, по словам представителя бизнесмена, была погашена в 2007 году.

CNN отмечает, что Леус добивался получения гражданства Великобритании. The Sunday Times отмечает, что принц Чарльз мог не знать подробности биографии россиянина.