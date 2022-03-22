В Санкт-Петербурге работает фабрика контента, производящая комментарии в поддержку России в войне с Украиной. Авторы работают с подставных профилей в социальных сетях, получая за это зарплату. Об этом рассказывается в расследовании издания "Фонтанка".

Корреспондент издания устроилась на работу в компанию, занимающуюся производством пророссийских комментариев. Смена состоит из 100 человек, каждый должен написать 200 комментариев в день, говорится в материале. Сотрудники делят между собой основные соцсети, кроме российской "ВКонтакте" — там информация "более-менее нейтральная", услышала автор на собеседовании.

Журналистка вышла на работу на позицию "спамера" с зарплатой 45 тысяч рублей в месяц и графиком 2 через 2. Собеседование состоялось в западной части Васильевского острова на западе города. Офис компании, куда она вышла на работу, размещён на территории завода "Арсенал" неподалёку от центра города. Куратор проекта оказался связан с компаниями, которые власти США связывали с фабрикой троллей предпринимателя Евгения Пригожина.

Кто финансирует бизнес корреспонденту выяснить не удалось, начальник YouTube-направления рассказал ей, что это делают "неравнодушные бизнесмены".

В ходе рабочего дня автор должна была прокомментировать новостной выпуск канала Настоящее Время, выступление Владимира Путина в Лужниках, выступления президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, интервью Юрия Дудя с историком Тамарой Эйдельман, ролик Ильи Варламова и ещё несколько видео.