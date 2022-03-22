Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала доступ с территории России к страницам оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина, и паблику "Команда Навального". Пользователям сообщается, что блокировка проведена по решению Генеральной прокуратуры.

Ведомство заявило, что на страницах размещена "заведомо ложная общественно значимая информация", в частности, записи "о якобы нападении России на территорию Украины".

"Мы вынуждены исполнить это требование на территории России. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети", — приводит страница команды Навального сообщение службы поддержки "ВКонтакте".