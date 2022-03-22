Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала доступ с территории России к страницам оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина, и паблику "Команда Навального". Пользователям сообщается, что блокировка проведена по решению Генеральной прокуратуры.
Ведомство заявило, что на страницах размещена "заведомо ложная общественно значимая информация", в частности, записи "о якобы нападении России на территорию Украины".
"Мы вынуждены исполнить это требование на территории России. В противном случае может быть ограничен доступ ко всей социальной сети", — приводит страница команды Навального сообщение службы поддержки "ВКонтакте".
- Во вторник Лефортовский суд Москвы оглашает приговор Навальному по делам о мошенничестве и оскорблении судьи. Политик признан виновным в обоих преступлениях. Он и его сторонники уверены, что уголовное преследование носит исключительно политический характер.
- Российские власти отрицают, что ведут войну с Украиной, называя боевые действия "специальной операцией". Генпрокуратура требовала от многих СМИ, в том числе от Радио Свобода, не называть войну войной под угрозой блокировки. Активистов, выступающих против войны преследуют по административной и уголовной статьям о дискредитации армии и распространении ложной информации о ней.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.