"Повар Путина" потребовал от ЕС удалить сообщение о его связи с ЧВК

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в общий суд Евросоюза с требованием удалить текст о включении в санкционные списки "ЧВК Вагнера", где предпринимателя называют спонсором этого формирования. Об этом говорится в сообщении группы "Конкорд", принадлежащей предпринимателю.

В тексте отмечается, что утврждения Совета ЕС – голословны, а "ЧВК Вагнера" не существует. В российских судах было доказано, что любые обвинения о наличии таких связей являются клеветой, отмечают в "Конкорде". Распространители "фейков, будь это власти иностранных государств или получатели западных грантов" должны быть наказаны, говорится в заявлении.

Евгений Пригожин – бизнесмен из Санкт-Петербурга. СМИ называют его "поваром Путина". С 2011 года компании предпринимателя занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России.

Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", и с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.

В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. "Повар Путина" также внесён в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.

Больше новостей Радио Свобода в итоговом видевыпуске: