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Forbes: Дерипаска нанял экс-агента ФБР, чтобы расследовать Потанина

Владимир Потанин

Российский бизнесмен Олег Дерипаска мог нанять бывшего агента ФБР Чарльза Мак-Гонигала и бывшего российского дипломата Сергея Шестакова, арестованных на днях в США по подозрению в нарушении санкционного режима, для того, чтобы они провели расследование в отношении некоего иного российского бизнесмена. Об этом говорится в материалах следствия. Как утверждает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, этот бизнесмен - Владимир Потанин, совладелец "Норникеля".

Как пишет Forbes, Дерипаска пытался "оспаривать контроль" не названного по имени в опубликованных материалах следствия бизнесмена над "крупным российским предприятием". Издание утверждает, что речь идёт именно о Потанине, а расследование, которое якобы хотел инициировать Дерипаска, должно было сосредоточиться на изучении его активов за рубежом и на выяснении того, есть ли у него другое гражданство, помимо российского.

"Дерипаска собирал материалы для подачи в Лондон иска с целью заставить заключить новое акционерное соглашение "Норильского никеля"" - утверждает источник Forbes. Представитель Дерипаски не ответил на запрос о комментарии.

Как говорится в обвинительном заключении, Мак-Гонигал и Шестаков начали искать компромат на "конкурирующего олигарха" в 2021 году. Как утверждается, некая нанятая ими компания обнаружила "скрытые активы на сумму более 500 миллионов долларов" и "другую информацию, которая, по мнению Мак-Гонигала, будет ценной для Дерипаски", однако в ноябре 2021 года специальные агенты ФБР изъяли электронные устройства двух подозреваемых, и расследование, судя по всему, прервалось. Подробностей об информации, которую якобы удалось найти агентам, нет.

Forbes пересказывает историю отношений Дерипаски и Потанина и их борьбы за контроль над "Норникелем". Последним эпизодом этой борьбы, как утверждается, стал поданный в октябре прошлого года иск "Русала", контролируемого структурами Дерипаски, к Потанину в Лондонский суд в связи с якобы невыполнении им своих обязанностей в качестве управляющего партнера и генерального директора "Норникеля". Потанин владеет 37% "Норникеля" через свою инвестиционную холдинговую компанию "Интеррос", а Дерипаске принадлежит 45% акций En+, которая, в свою очередь, владеет 26% "Норникеля" - отмечает Forbes.

  • Оба бизнесмена находятся под санкциями США, причём против Дерипаски их ввели ещё до российского вторжения в Украину, а Потанин попал в санкционный список только в декабре прошлого года.
  • Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски в 2018 году. Заявлялось, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили во вмешательстве в американские выборы. В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима – это уголовное преступление. Дерипаска все обвинения отрицает.

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