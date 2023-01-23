В США арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз Мак-Гонигал, который пытался добиться снятия санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

Вместе с Мак-Гонигалом власти США арестовали бывшего российского дипломата Сергея Шестакова, которому также вменяется нарушение антироссийских санкций и дача ложных показаний ФБР. Оба обвиняемых предстанут перед Федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка.

Как утверждается в обвинительном заключении, Мак-Гонигал вел дела, связанные с имуществом в США российского олигарха Олега Дерипаски. Мак-Гонигал и Шестаков, по версии следствия, вступили в сговор, установили контакт с представителем Дерипаски и по его заказу начали расследование в отношении конкурента – другого российского бизнесмена. За это, как утверждается, они получали от Дерипаски деньги через подставные структуры. В 2019 году они же пытались добиться снятия санкций с Дерипаски.

Мак-Гонигал ранее возглавлял департамент контрразведки в нью-йоркском отделении ФБР, Шестаков после дипломатической службы работал судебным переводчиком с русского языка, у него есть гражданство США.

Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски в 2018 году. Заявлялось, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили вмешательстве в американские выборы. В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима — это уголовное преступление.