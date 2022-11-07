На рынке недвижимости в России рекордно выросло число объявлений о срочной продаже квартир. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на доклад аналитической службы крупнейшей базы данных недвижимости ЦИАН. Число россиян, желающих срочно продать своё жильё и готовых занижать цену, с начала марта выросло на 85%.

Первый заметный рост произошёл в марте в самом начале месяца, - отмечают авторы доклада. Вторая волна объявлений началась 18 сентября и не спадает до сих пор.

На данный момент количество объявлений о срочной продаже недвижимости в базе ЦИАН достигло 12,5 тысяч - это рекорд как по общему числу, так и по доле именно срочных продаж среди всех объявлений (4%). Больше всего таких предложений - в Краснодаре, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Ради того, чтобы быстрее продать свои квартиры, их владельцы готовы снижать цену ниже рыночной. Средняя скидка на квадратный метр по стране составляет 5,1%. Максимальные скидки готовы давать покупателям жители Махачкалы (13%) и Владивостока (10%). Москвичи же согласны поступиться лишь 3,2% рыночной стоимости своего жилья.

Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов объяснил ажиотажное предложение на рынке недвижимости в том числе миграционными процессами.

После нападения России на Украину резко выросло число россиян, пожелавших покинуть страну. Это было связано как с их антивоенной позицией, так и с ужесточением репрессий российского государства против людей, не согласных с официальной кремлёвской политикой.

Массовый отъезд россиян также происходил в две волны: первая - после вторжения в Украину 24 февраля, вторая - после объявления мобилизации 21 сентября. Точной статистики о масштабах эмиграции нет, однако по подсчётам экспертов в первую волну Россию покинули около 300 тыс. граждан, во вторую - до миллиона.