МВД Грузии: в стране сейчас 112 тысяч россиян, приехавших в 2022 году

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в стране сейчас находятся 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь этого года. Это примерно в четыре раза больше, чем число приехавших из Украины: их, по данным МВД, 25 779 человек.
Как уточняет "Эхо Кавказа", МВД предоставило цифры в ответ на депутатский запрос члена правящей партии "Грузинская мечта" Левана Карумидзе. Ответ ведомства включает в себя данные с 1 января по 30 сентября 2022 года. Реальное число въехавших в Грузию россиян на сегодняшний день может быть выше за счёт тех, кто приехал в октябре, после объявления в России мобилизации.
Ранее соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии "Единое национальное движение" выразили опасение в связи с наплывом граждан России в страну, опасаясь "нашествия пятой колонны Кремля", в то время как правящая партия "Грузинская мечта" не видит серьёзной угрозы.
Население Грузии по состоянию на 1 января 2022 года составляло 3 миллиона 688 тысяч человек. Таким образом, число россиян, остающихся в стране, составляет около трёх процентов от общей численности населения.
- После начала военного вторжения в Украину Россию покинули сотни тысяч граждан. Первая волна отъездов началась после объявления Владимиром Путиным "специальной военной операции" 24 февраля. Грузия стала одной из наиболее привлекательных для россиян стран благодаря безвизовому режиму и простоте получения вида на жительство.
- Вторая волна последовала вслед за объявлением в России 21 сентября мобилизации резервистов для военной службы в Украине. Иммиграционное давление на Грузию усилилось также потому, что к тому моменту большинство стран Евросоюза запретило или осложнило въезд россиян по шенгенским визам.
- Грузинские общественники выступали с предложениями ввести визовый режим с Россией, однако пока им не был дан ход.
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