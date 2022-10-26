МВД Грузии: в стране сейчас 112 тысяч россиян, приехавших в 2022 году

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в стране сейчас находятся 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь этого года. Это примерно в четыре раза больше, чем число приехавших из Украины: их, по данным МВД, 25 779 человек.

Как уточняет "Эхо Кавказа", МВД предоставило цифры в ответ на депутатский запрос члена правящей партии "Грузинская мечта" Левана Карумидзе. Ответ ведомства включает в себя данные с 1 января по 30 сентября 2022 года. Реальное число въехавших в Грузию россиян на сегодняшний день может быть выше за счёт тех, кто приехал в октябре, после объявления в России мобилизации.

Ранее соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии "Единое национальное движение" выразили опасение в связи с наплывом граждан России в страну, опасаясь "нашествия пятой колонны Кремля", в то время как правящая партия "Грузинская мечта" не видит серьёзной угрозы.

Население Грузии по состоянию на 1 января 2022 года составляло 3 миллиона 688 тысяч человек. Таким образом, число россиян, остающихся в стране, составляет около трёх процентов от общей численности населения.