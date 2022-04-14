Формула с ошибкой. Обмен обидами между Германией и Украиной

Берлин, вероятно, поставит Киеву тяжелые вооружения. Несмотря на отказ украинского президента Владимира Зеленского встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, правящая коалиция в парламенте ФРГ согласилась с необходимостью предоставить Украине такое оружие.

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала со ссылкой на главу оборонного концерна Rheinmetall о готовности предприятия поставить Украине до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder. Впрочем, для окончательного решения потребуется еще ряд согласований. Основным противником такого шага считается канцлер Германии Олаф Шольц. Ситуацию может осложнить тот самый отказ Зеленского встретиться со Штайнмайером, который намеревался прибыть в Киев на этой неделе вместе с президентами Польши и стран Балтии.

Согласно Конституции ФРГ, у президента страны сугубо представительские функции, однако он является важным символом государства. К тому же в случае с Франком-Вальтером Штайнмайером речь идет об опытном политике из правящей Социал-демократической партии, долгие годы занимавшем пост министра иностранных дел ФРГ. Собственно, в эти годы он и создал себе не лучшую репутацию в Украине, поскольку поддерживал активные контакты с Кремлем, выступал за реализацию проекта "Северный поток", а главное – пытаясь урегулировать ситуацию на востоке Украины, стал в октябре 2015 года автором так называемой "формулы Штайнмайера".

Она предусматривала проведение выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" хоть и по украинским законам, но до того, как Украина восстановит полный контроль над своей международно признанной восточной границей. Это вызвало большие протесты в Киеве. Сам Штайнмайер, ставший в 2017 году президентом Германии, объяснял, что его "формула" – не более чем техническое средство, касающееся лишь части ситуации в Донбассе. Но в сочетании с его достаточно дружелюбной позицией по отношению к Москве это принесло ему репутацию пророссийского политика. Она и подвигла президента Украины на небывало резкий шаг – отказать немецкому коллеге в приеме. Штайнмайер, успевший ранее покаяться за свои прокремлевские "грехи", лишь вздохнул: "Я хотел выступить с посланием европейской солидарности с Украиной. Но в Киеве этого не желали".

Правительство ФРГ заступилось за главу государства, подчеркнув в специальном заявлении, что "федеральный президент четко и недвусмысленно поддержал Украину". В целом единодушно оценили это шаг Зеленского как ошибочный и аналитики – как немецкие, так и украинские. По мнению вице-президента аналитического центра GLOBSEC Роланда Фройденштейна, "это объяснимый, но не очень удачный шаг. Штайнмайер долгое время был умиротворителем Кремля, но менее циничным, чем Шрёдер. Он честно верил, что своей политикой предотвращает Третью мировую войну. К тому же он единственный из группы подобных немецких политиков, кто принес извинения за свои прежние взгляды. Совместный визит в Киев с лидерами Польши и стран Балтии мог бы быть мощным сигналом единства Запада, адресованным не только Украине, но и остальному миру, в том числе России".

Штайнмайер долгое время был умиротворителем Кремля, но менее циничным, чем Шрёдер

Того же мнения придерживается киевский историк и политолог Евгений Магда: "Я считаю решение не принимать Франка-Вальтера Штайнмайера ошибкой. Политикам ведь свойственно менять свои взгляды, а для Украины сейчас важен любой союзник. Украина не может позволить себе капризничать – особенно учитывая тот факт, что Штайнмайер недавно сделал заявление о том, что необходим суд над Путиным и Лавровым за военные преступления. Он поддержал поставку Германией оружия Украине. И это реальные шаги, которые создают сегодняшний имидж федерального президента".

Однако отказ Штайнмайеру в визите в Киев – лишь часть непростой истории германско-украинских отношений последнего времени. Если в Берлине сейчас обижаются на демарш Зеленского, то и у Киева долгое время был повод для обид: там упрекали Германию, самую экономически сильную страну Европы, в нежелании оказывать Украине реальную помощь против российской агрессии.

Действительно, до начала вторжения 24 февраля Германия не только сама не хотела поставлять Украине оружие, но и запрещала другим странам реэкспортировать доставшиеся им когда-то старые немецкие вооружения. Так произошло, например, с проданными когда-то Эстонии старыми гаубицами, принадлежавшими еще армии ГДР. В Берлине ссылались на давнюю традицию политики ФРГ – не продавать оружие участникам вооруженных конфликтов.

Ситуация изменилась только после 24 февраля. Канцлер Олаф Шольц заявил, что полномасштабное российское вторжение в Украину стало "поворотным моментом в истории", и политика Берлина в отношении Украины стала меняться. Это коснулось и поставок оружия, и финансовой помощи, и энергетической стратегии. "Германия кардинально изменила свою позицию, – говорит Евгений Магда. – Она начала поставлять Украине вооружения. Возможно, эти поставки могли бы быть более объемными. Но в любом случае после 24 февраля Германия очень серьезно изменила свой подход к Украине – не следует забывать о замораживании "Северного потока-2".

Тем не менее Шольц заявляет, что быстрого отказа от поставок российского газа ждать не стоит: слишком велика зависимость Германии от этого сырья. По мнению американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Пола Кругмана, это в значительной мере алибизм: "Германия была готова способствовать социально-экономической катастрофе в тех странах, которые, как она считала, влезли в недопустимые долги (имеются в виду страны юга Европы в период кризиса еврозоны в начале 2010-х годов – РС). Но она не готова сама нести гораздо меньшие издержки недавней собственной безответственной энергетической политики".

Сам канцлер Шольц, возможно, вслед за многими европейскими политиками съездил бы в Киев с визитом солидарности, но теперь это стало невозможным, считает Роланд Фройденштейн: "Он хотел поехать, но теперь такой визит стал бы оскорблением в адрес Штайнмайера – если только не последует какой-то необычайно дружественный жест с украинской стороны. Но немецкая помощь Украине, хоть и выглядит пока недостаточной, кажется, нынешним кризисом никак не затронута". Ранее совершить визит в Украину Шольца призывал посол этой страны в Берлине Андрей Мельник.

Украинские проблемы понемногу становятся внутригерманскими, вызывая трения в правящей коалиции. На днях поездку в Украину совершила группа немецких парламентариев. Одна из них, Мари-Агнес Штрак-Циммерман, представляющая либеральную Свободную демократическую партию, заявила, что канцлеру пора "начинать пользоваться своими полномочиями, проявляя реальное лидерство". Вряд ли по душе Шольцу и частые позитивные отзывы СМИ о министре иностранных дел Аннелене Бербок (она представляет "Зеленых"), известной поддержкой поставок оружия Украине и энергетического бойкота России. В аналитической программе немецкого телеканала NTV Бербок недавно назвали "политиком, которая показывает канцлеру, как надо решать вопросы" в условиях международного кризиса.

"Трещины из-за России и Украины были видны с первого дня существования этого правительства. Сейчас они увеличились, – отмечает Роланд Фройденштейн. – В целом "Зеленые" и свободные демократы выступают за отказ от поставок энергоносителей из РФ и отправку Украине тяжелых вооружений. Социал-демократы до последнего времени этому отчаянно сопротивлялись. Но пока я не вижу полного раскола в коалиции – хотя трудно предсказать, как пойдут дела дальше".

Германия – не самый слабый из крупных западных партнеров по уровню поддержки Украины. Хотя бы потому, что еще есть Франция

Евгений Магда считает, что эти противоречия в каком-то смысле могут пойти на пользу Украине: "Германия – не самый слабый из крупных западных партнеров по уровню поддержки Украины. Хотя бы потому, что еще есть Франция. Мы видим, что в правящей коалиции "Зеленые" и свободные демократы оказывают давление на социал-демократов, которые при всем желании сейчас уже не могут играть на стороне России ".

Немецкий политолог более скептичен: "Социал-демократы и офис канцлера по-прежнему не решаются на ясную конфронтацию с Кремлем, надеясь на "дипломатическое решение". Но еще бóльшая проблема тут – немецкая бюрократическая мелочность. Наши эксперты и политики не проявляют особой креативности, например, когда речь идет об обучении украинских военных обращению с немецкой военной техникой. Общее впечатление среди союзников по НАТО таково, что немцев нужно всё время подталкивать – причем к тому, что другие партнеры сделали по отношению к Украине уже недели, а то и месяцы назад".

По словам Евгения Магды, с начала войны определилась группа западных стран, наиболее активно помогающая Украине, и особых перемен здесь ждать не стоит: "Нас наиболее активно поддерживают Польша и страны Балтии, то есть те, кто знают, что такое советская оккупация, а также Великобритания, которая после Брекзита стремится набрать внешнеполитический вес. Пример ее активности – недавний визит Бориса Джонсона в Киев. США, мне кажется, ведут свою политику с прицелом на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс в этом ноябре – и выстраивают соответствующий график предоставления Украине военной, технической и финансовой помощи.

А вот рассчитывать на Евросоюз или НАТО в целом сложно. Тут можно согласиться с Владимиром Зеленским, который недавно заявил, что мы узнали в ходе этой войны, что НАТО – это одно, а отдельные члены НАТО – другое. По моим подсчетам, в рамках как НАТО, так и ЕС непосредственную существенную помощь Украине оказывают в лучшем случае чуть больше трети стран-членов этих организаций. И речь идет не только о материальной помощи, политические заявления также имеют значение", – считает украинский эксперт.