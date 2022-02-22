Германия приостановила сертификацию "Северного потока — 2"

Власти ФРГ приостановят сертификацию газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию. Решение принято из-за ситуации с признанием Москвой сепаратистских республик Донбасса, передаёт информационное агентство dpa.

Планы запуска газопровода должны быть переоценены, — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Это коснётся и других вопросов в сфере сотрудничества между Москвой и Берлином.

Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 млрд кубометров газа год проложен от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии в обход Украины.

Многие страны Евросоюза и США критиковали проект, считая, что Москва может использовать его для политического давления на Украину и ЕС. Однако Берлин настаивал на запуске проекта.

Из-за санкций, введённых против проекта администрацией президента США Дональда Трампа, строительство затянулось дольше планируемых сроков. Однако к сентябрю 2021 года российскому "Газпрому" удалось завершить строительство.

Предполагалось, что процесс сертификации продлится приблизительно до середины года. Если он будет запущен заново, он, только по существующей процедуре, может затянуться как минимум ещё на 8 месяцев.

Накануне президент России Владимир Путин признал независимость сепаратистских образований на востоке Украины — так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Анонсируя своё решение в телеобращении к гражданам, он заявил, что считает, что санкции против России будут вводиться вне зависимости от её действий.