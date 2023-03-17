"Форум свободных народов постРоссии" признан нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России объявила нежелательной организацией "Форум свободных народов постРоссии", зрегистрированный в Польше. Это общественное движение объединяет активистов, требующих большей самостоятельности российских регионов, вплоть до выхода их из состава Российской Федерации.
По мнению Генпрокуратуры, деятельность Форума "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а на сессиях выступают "лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность".
На сайте Форума указано, что его задача - "реконструкция и структурная трансформация России". Участники Форума "разрабатывают подходы к созданию переходных администраций и правительств пост-путинских независимых государств."
Последний, пятый форум прошёл в начале февраля в Брюсселе в здании Европарламента. Согласно репортажу издания "Медуза", в нём участвовали бывший министр культуры Чечни Ахмед Закаев, сторонник идеи независимой Ичкерии; историк и журналист Максим Кузахметов, сторонник независимости Ингрии; представительница фонда "Свободная Якутия" Раиса Зубарева и другие.
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти уже внесли в число таких организаций десятки зарубежных НКО и НПО.
- Признание организации в России нежелательной помимо прочего означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности. По статье о сотрудничестве с ними несколько граждан России приговорены к реальным срокам заключения.
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