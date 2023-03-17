"Форум свободных народов постРоссии" признан нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России объявила нежелательной организацией "Форум свободных народов постРоссии", зрегистрированный в Польше. Это общественное движение объединяет активистов, требующих большей самостоятельности российских регионов, вплоть до выхода их из состава Российской Федерации.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность Форума "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", а на сессиях выступают "лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, для которых характерна выраженная антироссийская настроенность".

На сайте Форума указано, что его задача - "реконструкция и структурная трансформация России". Участники Форума "разрабатывают подходы к созданию переходных администраций и правительств пост-путинских независимых государств."

Последний, пятый форум прошёл в начале февраля в Брюсселе в здании Европарламента. Согласно репортажу издания "Медуза", в нём участвовали бывший министр культуры Чечни Ахмед Закаев, сторонник идеи независимой Ичкерии; историк и журналист Максим Кузахметов, сторонник независимости Ингрии; представительница фонда "Свободная Якутия" Раиса Зубарева и другие.