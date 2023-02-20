"Лигу Свободных Наций" признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала "Лигу Свободных Наций" нежелательной в России организацией.

Причина названа стандартная: общественно-политическое движение, по мнению Генпрокуратуры, "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России". Ведомство утверждает, что руководители Лиги являются иностранными гражданами, проживают в Литве, Великобритании и Украине и призывают к нарушению территориальной целостности России.

"Лига Свободных Наций" объединяет активистов национальных движений народов, проживающих на территории России. В Лигу входят представители башкир, бурятов, ингерманландцев, казаков, калмыков, татар и эрзян. Среди заявленных целей организации – обретение субъектами России реального суверенитета и реализация их права на самоопределение. Организация также активно выступает против войны в Украине.