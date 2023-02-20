"Лигу Свободных Наций" признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала "Лигу Свободных Наций" нежелательной в России организацией.
Причина названа стандартная: общественно-политическое движение, по мнению Генпрокуратуры, "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России". Ведомство утверждает, что руководители Лиги являются иностранными гражданами, проживают в Литве, Великобритании и Украине и призывают к нарушению территориальной целостности России.
"Лига Свободных Наций" объединяет активистов национальных движений народов, проживающих на территории России. В Лигу входят представители башкир, бурятов, ингерманландцев, казаков, калмыков, татар и эрзян. Среди заявленных целей организации – обретение субъектами России реального суверенитета и реализация их права на самоопределение. Организация также активно выступает против войны в Украине.
- Работа "нежелательных организаций" в России запрещена. За участие в её деятельности грозит штраф до 500 тысяч рублей, а при повторном эпизоде – до четырёх лет лишения свободы, при этом формулировка, что именно может считаться участием, в законе расплывчата.
- Закон о нежелательных организациях действует в России с 2015 года. В список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России, внесены более 75 иностранных и международных организаций, в числе которых "Медуза", Фонд Андрея Сахарова, "Проект" и The Insider.
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