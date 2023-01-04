Франция передаст Украине бронемашины AMX-10 RC, которые могут быть классифицированы как тяжёлый бронетранспортёр или лёгкий колёсный танк. Об этом сообщают агентство Reuters и украинские СМИ со ссылкой на не названного по имени французского чиновника, который рассказал журналистам о подробностях прошедшего в среду телефонного разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

По словам представителя Франции, это первый случай, когда в Украину будет поставлена бронетехника западного производства. Ранее страны НАТО поставляли Украине бронемашины и танки, однако речь шла о машинах советского производства.

Официально Елисейский дворец пока не комментировал результаты переговоров Макрона и Зеленского. Президент Украины написал в телеграме, что он поблагодарил Макрона за решение "передать Украине лёгкие танки", а также бронированные машины Bastion - о планах их поставки сообщалось ранее. Зеленский в своём сообщении назвал Макрона "другом" и отметил, что лидерство французского президента "приближает нашу победу".

AMX-10 имеют на вооружении пушку и пулемёт. Они предназначаются на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой. Сколько их будет отправлено Украине - неясно; произведено их было несколько сот.

Руководство Украины неоднократно обращалось к странам НАТО с просьбой о поставках тяжёлой бронетехники, включая танки, однако на данный момент Германия, США и другие страны не приняли решения о таких поставках.

Франция в прошлом году, после начала российского вторжения, поставила Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин утверждает, что был ранен в Донецкой области осколком снаряда именно этой установки. В среду стало известно, что Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлечённым после ранения осколком, попросив передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону и обвинив страны НАТО в "военных преступлениях".