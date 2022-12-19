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ФРГ не даст визы россиянам, связанным с подсанкционными компаниями

Посольства и консульства Германии не будут выдавать долгосрочные визы российским гражданам, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, попавшими под санкции Евросоюза. Слова официального представителя немецкого МИД приводит Deutsche Welle.

Дипломат не уточнил, какие степени родства считаются "семейными связями", достаточными для отказа в визе. Издание "Фонтанка" ранее опубликовало ряд свидетельств о том, что визы не смогли получить IT-специалисты, ранее работавшие, например, в Сбербанке или Альфа-банке.

При этом не выдавали не только визу для высоковостребованных специалистов Blue Card, но и отказывали в воссоединении семьи с живущим в Германии супругом. Как давно человек работал в санкционной компании, значения не имеет, утверждает в материале иммиграционный консультант.

В посольстве Германии в Москве изданию подтвердили, что факт предыдущей работы в компаниях, на которые наложены санкции ЕС, может стать поводом для отказа в национальной визе, но добавили, что каждый случай рассматривается отдельно.

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