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Россиян с аннексированных территорий не пустят в Европу

Страны Евросоюза не будут признавать российские заграничные паспорта, выданные на недавно аннексированных Россией территориях так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и части Запорожской и Николаевских областей Украины, а также Южной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы. Россияне с такими загранпаспортами не смогут въехать в страны Евросоюза даже при наличии шенгенских или национальных виз, а новые визы в такие паспорта ставиться не будут.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан назвал это решение ответом на военную агрессию России в Украине и аннексию части её территорий, которую не признали большинство стран мира и ООН. "Мы никогда не признаем нарушения фундаментальных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность," - заявил Ракушан. Чехия в этом году председательствует в Евросоюзе.

  • Президент России Владимир Путин объявил о присоединении к России территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и частично Запорожской и Николаевской областей Украины 30 сентября. Россия и до того предлагала жителям "ДНР" и "ЛНР" оформить российское гражданство и получить как внутренние, так и заграничные паспорта.
  • Большинство стран мира и ООН не признали псевдореферендумы о присоединении этих территорий к России и саму аннексию. На данный момент считать аннексированные территории российскими согласилась только КНДР.

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