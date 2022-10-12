Россиян с аннексированных территорий не пустят в Европу

Страны Евросоюза не будут признавать российские заграничные паспорта, выданные на недавно аннексированных Россией территориях так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и части Запорожской и Николаевских областей Украины, а также Южной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы. Россияне с такими загранпаспортами не смогут въехать в страны Евросоюза даже при наличии шенгенских или национальных виз, а новые визы в такие паспорта ставиться не будут.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан назвал это решение ответом на военную агрессию России в Украине и аннексию части её территорий, которую не признали большинство стран мира и ООН. "Мы никогда не признаем нарушения фундаментальных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность," - заявил Ракушан. Чехия в этом году председательствует в Евросоюзе.