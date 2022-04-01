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ФРГ не исключает национализацию "дочек" "Газпрома" и "Роснефти"

Министерство экономики Германии рассматривает возможности для конфискации или национализации дочерних предприятий российских энергетических концернов "Газпром" и "Роснефть" на случай прекращения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах. По сведениям журналистов, канцлер Германии Олаф Шольц проинформирован о подобном намерении.

Как пишет Handelsblatt, обе эти российские компании являются незаменимыми на энергетическом рынке Германии. Gazprom Germania является оператором крупных газохранилищ в ФРГ. Rosneft Deutschland как оператор нефтеперерабатывающих заводов играет ключевую роль на рынке бензина, дизельного топлива и керосина. Среди прочего Rosneft Deutschland обслуживает взлеты и посадки в аэропорту Берлина, а также снабжает топливом автомобили оперативных служб города, отмечает газета.

Ранее о планах британских властей национализировать местную "дочку" "Газпрома", сообщали источники Bloomberg. По данным агентства, на предприятии планируют ввести "специальный режим управления". В самой компании это отрицали.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий новый порядок оплаты газовых контрактов так называемыми "недружественными странами". Он обещал обязать их платить за поставки в рублях. Согласно тексту документа, оплата продолжит производиться в долларах и евро. Импортёры из списка недружественных стран, куда входят, например, страны ЕС и Япония, должны будут открыть два специальных счёта в Газпромбанке. Один – в валюте, в которой они уже производят платежи. Другой – в российских рублях. После поступления денег на валютный счёт от импортёра российский банк сам продаст валюту на московской бирже и зачислит деньги на рублёвый счёт. Оттуда они будут переведены "Газпрому".

Ранее страны Евросоюза заявили, что не будут платить за газ в рублях, как потребовала Москва. Париж и Берлин уже дали понять, что не примут условия России и по новой схеме. Кремль в свою очередь угрожает не продавать газ другими способами.

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