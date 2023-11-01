Фридман и Авен считают "ошибкой" свои инвестиции в Великобританию

Совладелец "Альфа-Груп" миллиардер Михаил Фридман назвал "ошибкой" свои инвестиции в Великобритании, где он жил до недавнего времени, а его партнёр по бизнесу Пётр Авен, попавший, как и Фридман, под санкции ЕС, утверждает, что страны Запада несут не меньшую отвественность за политику Владимира Путина, чем российские олигархи. Об этом пишет агентство Bloomberg в материале, посвящённом предполагаемому возвращению ряда российских бизнесменов в Россию после начала войны в Украине.

Большая часть статьи посвящена истории Фридмана и Авена, которые, как отмечает издание, пытались интегрировать свой бизнес в глобальную экономику и стремились к тому, чтобы не ассоциироваться с режимом Владимира Путина. Однако теперь, как отмечает агентство, всё иначе - Фридман из-за санкций в Великобритании покинул эту страну, где жил долгое время, и переехал в Израиль, а оттуда уехал в Россию после нападения на Израиль группировки ХАМАС. Авену, как пишет Bloomberg, возможно тоже придётся вернуться в Россию из Латвии, где власти обсуждают вопрос о лишении его гражданства.

Как отмечается в статье, оба бизнесмена покинули Россию в феврале 2022 года, на следующий день после начала широкомасштабного вторжения в Украину. В письме сотрудникам своей компании Letter One Фридман назвал войну "трагедией" и отметил, что "война не может быть решением", а его благотворительный фонд выделил средства на помощь украинским беженцам. "Это не помогло" - отмечает Bloomberg. Против обоих бизнесменов были введены санкции на основании того, что Фридман и Авен, как утверждается, близки к Владимиру Путину и влияют на его решения. Оба это отрицают.

Фридман до сентября 2023 года продолжал жить в Лондоне. “У меня был большой дом и сад, но британские власти не позволили мне даже нанять уборщика или садовника" - утверждает он, жалуясь также, что ему приходилось пользоваться общественным транспортом, при том что его дом находился далеко от станции метро.

Высокий суд Лондона 26 октября отклонил иск Фридмана, который добивался отмены запрета на использование своих замороженных средств для содержания лондонского особняка на севере британской столицы.

"У меня не было выбора, меня выдавили из страны" - сказал Фридман Bloomberg. "То, что мы инвестировали в Англию, сейчас кажется огромной ошибкой". Такого же мнения придерживается и Авен. Он сказал агентству, что не понимает, почему попал под санкции. Западные бизнесмены и политики, по его словам, ответственны "за укрепление нынешнего российского режима не меньше, чем так называемые российские олигархи".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду прокомментировал возвращение Фридмана в Россию. "Во-первых, это не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, бизнесмен, крупный бизнесмен", - сказал он, отметив, что "граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна".