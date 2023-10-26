Суд отклонил иск Фридмана, связанный с тратами на лондонский особняк

Высокий суд Лондона 26 октября отклонил иск попавшего под санкции российского олигарха Михаила Фридмана, который добивался отмены запрета на использование своих замороженных средств для содержания лондонского особняка на севере британской столицы.
59-летний бизнесмен подал иск после того, как власти отказались разрешить ему ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч фунтов стерлингов.
Просьбу Фридмана о покрытии расходов на содержание собственности Athlone House отклонило британское Управление по реализации финансовых санкций. Ведомство посчитало, что в случае, если бизнесмен получит возможность тратить средства на поддержание особняка, он сможет вести такой же образ жизни, как до введения санкций.
Судья Высокого суда Пушпиндер Сани согласился с доводами Управления по санкциям и решил, что отмена запрета подорвала бы режим ограничений, приводит подробности дела Русская служба Би-би-си.
- Сооснователь Альфа-Банка Михаил Фридман находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании.
- Фридман публично не поддержал войну России против Украины, но и не осудил действия российских властей. Его имя фигурирует в расследовании "Проекта" об олигархах, которые публично не высказывались о войне, но продолжают зарабатывать на контрактах с Министерством обороны.
- Британское правительство называло Фридмана "прокремлевским олигархом", тесно связанным с Владимиром Путиным. Фридман это отрицал.
- 9 октября Михаил Фридман заявил, что переехал из Великобритании в Израиль, но из-за начавшихся там боевых действий находится в данный момент в Москве, а в будущем намерен регулярно посещать Россию.
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