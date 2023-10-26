Суд отклонил иск Фридмана, связанный с тратами на лондонский особняк

Высокий суд Лондона 26 октября отклонил иск попавшего под санкции российского олигарха Михаила Фридмана, который добивался отмены запрета на использование своих замороженных средств для содержания лондонского особняка на севере британской столицы.

59-летний бизнесмен подал иск после того, как власти отказались разрешить ему ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч фунтов стерлингов.

Просьбу Фридмана о покрытии расходов на содержание собственности Athlone House отклонило британское Управление по реализации финансовых санкций. Ведомство посчитало, что в случае, если бизнесмен получит возможность тратить средства на поддержание особняка, он сможет вести такой же образ жизни, как до введения санкций.