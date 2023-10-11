Дмитрий Рогозин попросил проверить банкира Фридмана на поддержку ВСУ

Член Совета Федерации от оккупированной Россией Запорожской области и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность банкира Михаила Фридмана на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины. Что именно вызвало подозрения у Рогозина, он не сообщил.

Рогозин уточнил, что направил обращения также в ФСБ и Генпрокуратуру.

Предположительно, поводом могло стать заявление Фридмана, которое он сделал в сентябре прошлого года. Тогда бизнесмен предложил пожертвовать один миллиард долларов из собственных средств на восстановление Украины в обмен на снятие с него международных санкций.

Ранее с требованием проверить Фридмана обратился в Генпрокуратуру руководитель движения "Армия защитников Отечества" Иван Отраковский. Он утверждает, что бизнесмен и его бизнес-партнёр Петр Авен, добиваясь снятия санкций США и ЕС, перевели на помощь Украине 150 миллионов евро. Фридману может грозить дело по статьям о дискредитации армии и госизмене. Последняя предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Служба безопасности Украины, со своей стороны, в сентябре заочно уведомила российского миллиардера Михаила Фридмана о подозрении в финансировании российской агрессии. По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фридман "влил" около двух миллиардов рублей в российские военные заводы. Они среди прочего производят патроны и оборудование для боевых самолётов и вертолётов.

СБУ утверждает, что для финансирования войны олигарх использует активы подконтрольного ему финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп", а также собственные бизнес-ресурсы. По предъявленным подозрениям Фридману грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сооснователь Альфа-Банка Михаил Фридман находится под санкциями США, Канады, Евросоюза и Великобритании.

Фридман публично не поддержал войну, но и не осудил действия российских властей. Его имя фигурирует в расследовании "Проекта" об олигархах, которые публично не высказывались о войне, но продолжают зарабатывать на контрактах с Минобороны.

9 октября Михаил Фридман заявил, что переехал из Великобритании в Израиль, но из-за начавшихся там боевых действий находится в данный момент в Москве, а в будущем намерен регулярно посещать Россию.

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