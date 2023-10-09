Фридман переехал из Великобритании в Израиль, но пока находится в Москве

Миллиардер и сооснователь "Альфа-групп" Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, заявил РБК источник, близкий к бизнесмену.

Информацию изданию подтвердили и в "Альфа-Групп", добавив, что сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно.

Позднее Фридман в беседе с агентством Bloomberg заявил, что переехал в Израиль неделю назад, но на фоне военных действий после нападения на страну радикальной группировки ХАМАС улетел в Москву. "Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно", — сказал бизнесмен.

Михаил Фридман — уроженец Львова, гражданин Израиля и России. Бизнесмен находится под санкциями санкциями ЕС, Великобритании и США практически с начала войны России с Украиной.

Фридман жил в Великобритании и после введения ограничений жаловался, что его счета заморожены и он не знает, как расплатиться за уборку дома. Британское Агентство по борьбе с преступностью вело против Фридмана расследование об обходе санкций, но его уже прекратили.

Бизнесмен пытался выйти из-под санкций. Газета Wall Street Journal писала, что Фридман предлагал перевести миллиард долларов в "Альфа-Банк Украина" ради снятия санкций Великобритании.

В августе полиция Украины обвинила Фридмана в выведении в офшоры 19 миллионов долларов. Украинские власти национализировали принадлежавший бизнесмену Sense Bank.

В сентябре Служба безопасности Украины обвинила Фридмана в финансировании российского вооружённого вторжения и помощи российской армии. В октябре Украина арестовала активы акционеров "Альфа-Групп" — Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова — на сумму 460 миллионов долларов.