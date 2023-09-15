Лондон прекратил расследование в отношении Фридмана

Лондон прекратил расследование в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана. Бизнесмена подозревали в уклонении от санкций.

Источники агентства Bloomberg в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании подтвердили, что никакие дальнейшие действия в отношении Фридмана предприниматься не будут. В отношении других подозреваемых, связанных с миллиардером, расследование продолжится.

В декабре прошлого года сотрудники агентства провели обыск в особняке Фридмана в Лондоне. Миллиардера на некоторое время задержали, но затем отпустили под залог.

Вместе с бизнесменом были задержаны два человека. Предполагаемых соучастников Фридмана подозревают в мошенничестве и отмывании денег.

Михаил Фридман – уроженец Львова. Бизнесмен и другие основатели Альфа-Банка вскоре после начала войны России с Украиной попали под санкции Евросоюза и Великобритании. В августе Фридман попал под санкции США.

Киев обвиняет Фридмана в финансировании войны. Служба безопасности Украины утверждает, что подконтрольные миллиардеру структуры занимаются материальным обеспечением российской группировки. Украинские власти национализировали принадлежавший Фридману Sense Bank.

Вскоре после начала войны Фридман в письме к сотрудникам лондонского офиса назвал войну России с Украиной трагедией. Недавно журналисты выяснили, что в англоязычной версии "Википедии" бизнесмен стал называться "родившимся в Украине российско-израильским бизнесменом". В русскоязычной версии упоминаний об этом нет.

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