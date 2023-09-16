Фридман - о подробностях обыска: "Я чувствовал себя униженным"

Российский бизнесмен, совладелец "Альфа-груп" Михаил Фридман в интервью британской газете The Times рассказал о подробностях обыска в его лондонском особняке в декабре прошлого года. Он пожаловался на то, что в Британии у него пропало чувство "защищённости" и отметил, что чувствовал себя "униженным" во время обыска, когда он на некоторое время был задержан.

Накануне стало известно о том, что британские власти прекратили расследование в отношении Фридмана, которого подозревали в обходе санкций. Бизнесмен остаётся в санкционном списке Великобритании, где он живёт, а также Евросоюза.

Как отмечает The Times, расследование в отношении Фридмана было закрыто в том числе и потому, что в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании признали, что обыск в особняке бизнесмена в декабре 2022 года был проведён с нарушением закона.

В операции участовали около 50 представителей правоохранительных органов, в том числе вооружённых. Обыск начался рано утром. Фридман заявил, что был напуган "криком, сиренами, десятками вооружённых полицейских в масках", ворвавшихся в его дом. "Когда они надели на меня наручники и зачитали текст ордера, я не мог поверить своим ушам".

Представители Национального агентства по борьбе с преступностью утверждали, что Фридман выпрыгнул из окна и пытался бежать, но юристы бизнесмена настаивают на том, что тот сам вышел к полицейским с поднятыми руками.

Юристы Фридмана в ходе расследования указали на ряд нарушений, в частности судья указал в ордере на обыск неправильную дату, а текст обвинений против бизнесмена был частично взят из доступных в интернете материалов, датированных ещё 2008 годом и никак не связанных с санкциями. В результате власти пришли к выводу, что обыск был проведён с нарушением закона, и Фридман имеет право на компенсацию. Само расследование в отношении Фридмана также было прекращено. В интервью The Times бизнесмен тем не менее сказал, что опасается, что чиновники "могут захотеть поставить этого заносчивого русского олигарха (то есть его, Фридмана, - РС) на место, особенно если это соответствует политическим речам и общественным настроениям. Кажется, быть богатым русским, без исключений, уже рассматривается как преступление".

При этом Фридман посетовал, что переехал в Британию, поскольку мог чувствовать себя там в безопасности, а теперь "ощутил себя униженным и незащищённым" в этой стране.