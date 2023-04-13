ФСБ обвинила гражданина Украины в подготовке убийства блогера Татарского

ФСБ назвала 35-летнего гражданина Украины Юрия Денисова участником покушения на провоенного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Тот был убит 2 апреля в центре Санкт-Петербурга. По заявлению российской спецслужбы, Денисов следил за Татарским и передал взрывное устройство, которым было совершено покушения.

По заявлению следствия, Денисов в феврале 2023 года приехал из Киева через Латвию в Московскую область, где собирал информацию о Татарском. Утверждается, что это делалось по заказу украинских спецслужб. Подозреваемый, заявили в спецслужбе, снял квартиру рядом с местом жительства Татарского, а перед покушением отправил гипсовый бюст с вмонтированным взрывным устройством другой подозреваемой в убийстве, арестованной 4 апреля Дарье Треповой.

Денисов назван российской контрразведкой членом украинской диверсионной группы. 3 апреля он, как утверждается, вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. ФСБ заявляет, что планирует объявить Денисова в международный розыск. Спецслужба распространила фотографию водительского удостоверения подозреваемого, там указано, что он родился в Донецкой области, местом выдачи документа указан город Торез (Чистяково).

Украина причастность к убийству официально не комментировала.

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