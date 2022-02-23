ФСБ обвинили шестерых россиян в Крыму в подготовке теракта

ФСБ заподозрила шестерых граждан России в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Утверждается, что они планировали подорвать один из православных храмов на полуострове "с целью устрашения населения". Об этом сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заявляется, что задержанные — сторонники запрещённой в России украинской националистической организации "Правый сектор". У одного из подозреваемых изъяты компоненты для изготовления бомбы, настаивают в ФСБ.

В "Правом секторе" ситуацию не комментировали, — передаёт редакция Крым.Реалии. Представители организации обычно отрицают связь с подозреваемыми в терроризме, которые задерживаются российской спецслужбой.