ФСБ объявила о задержании пытавшихся вывезти из РФ цезий-137

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании с поличным пяти человек, которые, как утверждает спецслужба, пытались вывезти за рубеж один килограмм радиоактивного цезия-137 общей стоимостью три с половиной миллиона долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, задержанные собирались использовать цезий в зоне боевых действий в Украине "для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России". В заявлении ФСБ, которое цитирует агентство, говорится, что "преступная группа" действовала "при координации гражданина Украины" в интересах иностранного заказчика.

Возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде. Сами задержанные, как утверждают в ФСБ, сейчас дают признательные показания.

С начала войны России против Украины российские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона якобы готовит провокации с применением так называемой грязной бомбы. Взрывного устройства, состоящего из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет. Доказательств того, что у Украины есть грязная бомба, российская сторона ни разу не предоставила.