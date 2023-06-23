Два влиятельных американских сенатора представили двухпартийный проект резолюции, предупреждающей Россию, что если она применит ядерное оружие в Украине, это будет считаться нападением на НАТО. Об этом сообщает Голос Америки.

Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль внесли проект резолюции в ответ на передачу российского тактического ядерного оружия Беларуси. Это первый случай развертывания российских ядерных боеголовок за пределами страны со времен распада СССР.

По мнению законодателей, этот шаг представляет серьезную угрозу глобальной безопасности в разгар войны в Украине. "Лучший способ сдержать эту угрозу — это четко донести до путинской России, что случится, если они применят ядерное оружие, — заявил Грэм. — Наше послание окружению Путина: если вы на это пойдете и выполните его приказ, если он его отдаст, вы можете ожидать массированного ответа со стороны НАТО. Вы будете в состоянии войны с НАТО".

Документ также призывает администрацию Байдена провести консультации с лидерами НАТО и другими европейскими партнерами для выработки всеобъемлющего ответа, если конфликт станет ядерным.

Сенаторы настаивают, что они не хотят, чтобы американские военные участвовали в войне. По их словам, их цель прямо противоположная.

Законодатели надеются, что резолюция поможет сдержать применение ядерного оружия, дав Путину и его войскам возможность осознать риски.

Ранее американские военные и представители Белого дома неоднократно заявляли, что пока не видят признаков подготовки России к ядерному удару и соответственно не намерены менять уровень боеготовности ядерных сил США. В то же время президент США Джо Байден в июне заявил, что считает применение тактического ядерного оружия Москвой возможным. Он сказал об этом на встрече со спонсорами своей избирательной кампании.

Москва заявляет, что планирует применить оружие в случае "угрозы государсту". В октябре 2022 года сотрудничающий с Кремлём экспертный центр РАН предположил, что оружие не будет применено, если война останется в текущих границах и без прямого вовлечения в него другой ядерной державы.

В тексте отмечается, что оценки возможности использования нестратегического ядерного оружия не продемонстрировало его эффективности в неядерном конфликте.