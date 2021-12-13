ФСБ отчиталась о задержании 106 членов группировки М.К.У.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании 106 сторонников радикальной группировки М.К.У. в 37 городах России. Ведомство утверждает, что целью операции было пресечение акции, в ходе которой участниками движения якобы планировались теракты и массовые убийства.

ФСБ уточняет, что среди задержанных трое администраторов интернет-сообществ М.К.У. Они якобы по указанию создателя группировки Егора Краснова пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали к насилию. "Ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения" - сообщается на сайте ведомства.

ФСБ также сообщает о задержании в Пензенской области и Республике Коми участников двух аффилированных с М.К.У. группировок. У них было изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и баллончики со слезоточивым газом.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании в 9 городах России 16 членов группировки М.К.У., которые якобы готовили подрывы зданий органов власти и вооруженные нападения.

Что такое М.К.У.?

"Коммерсантъ" расшифровывает аббревиатуру М.К.У., как "Маньяки. Культ убийц". "Медиазона" (признана "СМИ-иноагентом") даёт расшифровку "Молодёжь, которая улыбается". Группировка, как утверждается, придерживается идеологии расового превосходства, её члены пропагандируют ненависть к людям других национальностей или ведущим антисоциальный образ жизни.

ФСБ стала сообщать о задержании сторонников М.К.У. с начала 2021 года. По данным ТАСС, с весны было задержано более 60 предполагаемых участников радикального движения.

По данным ФСБ, группировкой руководит некий Егор Краснов - гражданин Украины 2000 года рождения, создавший М.К.У. в 2018 году. В России в отношении него возбуждено дело о соучастии в убийстве. Он объявлен в международный розыск. Украинская журналистка Екатерина Сергацкова, которая специализируется на украинских ультраправых группировках, утверждает, что до 2021 года ничего не слышала об М.К.У.

Представители "Этнического национального движения", которое объединяет русских националистов, в разговоре с журналистами заявляли, что М.К.У. - это "группа подростков, увлечённых насилием", которые никак не связаны с Украиной и не являются какой-то организацией или сетью.