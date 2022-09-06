ФСБ отчиталась об обысках у 187 сторонников М.К.У и колумбайнеров

Федеральная служба безопасности России отчиталась о проведении обысков у 187 россиян в 46 регионах страны, которые, как утверждается, связаны с "интернет-сообществом" колумбайнеров и украинской радикальной группировки М.К.У ("Маньяки. Культ убийств"). Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что у 30 человек были изъяты холодное оружие, устройства, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с "украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований", а также фото, видео и инструкции диверсий на объектах органов власти, образования и транспорта России.

ФСБ начала отчитываться о задержаниях предполагаемых сторонников группировки М.К.У в России с начала 2021 года. К концу года их было больше ста человек в 37 регионах. По версии ведомства, они готовят теракты и вооруженные нападения на территории России. ФСБ утверждает, что М.К.У. была основана гражданином Украины Егором Красновым и контролируется украинскими спецслужбами.

"Коммерсантъ" расшифровывает аббревиатуру М.К.У., как "Маньяки. Культ убийц". "Медиазона" даёт расшифровку "Молодёжь, которая улыбается". Группировка, как утверждается, придерживается идеологии расового превосходства, её члены пропагандируют ненависть к людям других национальностей или ведущим антисоциальный образ жизни.

Представители "Этнического национального движения", которое объединяет русских националистов, заявляли, что М.К.У. - это "группа подростков, увлечённых насилием", которые никак не связаны с Украиной и не являются какой-то организацией или сетью.

"Колумбайнерами" называют людей, которые интересуются нападением в американской школе "Колумбайн". Оно произошло в 1999 году, тогда двое учащихся старших классов убили 13 человек, ранили ещё 23, а затем покончили с собой.

В феврале 2022 года Верховный суд России признал террористической организацией и запретил несуществующее движение "Колумбайн", названное в решении также "Скулшутингом" (стрельбой в школах).