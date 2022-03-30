ФСБ отчиталось о задержании 60 сторонников М.К.У.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о том, что задержала 60 сторонников радикальной группировки М.К.У в 23 регионах России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство не раскрыло имена задержанных. Сообщается, что в их домах провели обыски. Были изъято гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие. ФСБ сообщает о том, что у задержанных была обнаружена переписка с предполагаемым создателем М.К.У. Егором Красновым и инструкции по "вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность".

В декабре 2021 года ФСБ отчиталось о задержании 106 членов М.К.У. в 37 городах России.