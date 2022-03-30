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ФСБ отчиталось о задержании 60 сторонников М.К.У.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о том, что задержала 60 сторонников радикальной группировки М.К.У в 23 регионах России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство не раскрыло имена задержанных. Сообщается, что в их домах провели обыски. Были изъято гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, а также самодельное огнестрельное и холодное оружие. ФСБ сообщает о том, что у задержанных была обнаружена переписка с предполагаемым создателем М.К.У. Егором Красновым и инструкции по "вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность".

В декабре 2021 года ФСБ отчиталось о задержании 106 членов М.К.У. в 37 городах России.

  • ФСБ публикует информацию о задержании предполагаемых сторонников радикальной группировки М.К.У. с начала 2021 года. По версии ведомства, они готовят теракты и вооруженные нападения на территории России. ФСБ утверждает, что М.К.У. была основана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, и контролируется украинскими спецслужбами. В России в отношении него возбуждено дело о соучастии в убийстве. Он объявлен в международный розыск. Украинская журналистка Екатерина Сергацкова, которая специализируется на украинских ультраправых группировках, утверждает, что до 2021 года ничего не слышала об М.К.У.
  • Представители "Этнического национального движения", которое объединяет русских националистов, в разговоре с журналистами заявляли, что М.К.У. - это "группа подростков, увлечённых насилием", которые никак не связаны с Украиной и не являются какой-то организацией или сетью.
  • "Коммерсантъ" расшифровывает аббревиатуру М.К.У., как "Маньяки. Культ убийц". "Медиазона" даёт расшифровку "Молодёжь, которая улыбается". Группировка, как утверждается, придерживается идеологии расового превосходства, её члены пропагандируют ненависть к людям других национальностей или ведущим антисоциальный образ жизни.

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