ФСБ: по делу о подготовке теракта задержан гражданин Азербайджана

ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае гражданина Азербайджана по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.

Спецслужба утверждает, что задержанный добровольно присягнул некой организации, которую ФСБ называет "Национальный освободительный батальон Украины".

ФСБ сообщает, что подозреваемый — "по заданию кураторов" собирал информацию о государственных объектах в Ставрополе, а потом стал собирать комплектующие для взрывного устройства, чтобы совершить теракт.

Задержанный, как утверждается" ранее служил в спецподразделениях ВС Азербайджана. Возбуждено дело о приготовлении к теракту. Азербайджанцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Проект "Первый отдел" ранее сообщал, что сотрудники ФСБ выдают себя за представителей Украины и провоцируют совершение преступлений в России.

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились в конце июня после гибели при задержании по подозрению в преступлениях 2000-х годов двух уроженцев Азербайджана братьев Сафаровых в Екатеринбурге. Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал произошедшее как "беспрецедентный акт" против азербайджанцев.

Россия обвинения в предвзятости к азербайджанцам категорически отвергает.